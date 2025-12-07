România încheie anul cu PIB și consum în scădere și mii de companii în insolvență. "Nu mai avem măsuri de luat, nici spațiu fiscal"

România încheie anul cu PIB și consum în scădere și mii de companii în insolvență. FOTO: Getty Images

În România nu mai avem măsuri de luat, nu mai avem spațiu fiscal, monetar, iar previziunea este foarte sobră, a declarat profesorul Adrian Mitroi, duminică, la Antena 3 CNN, unde a făcut o analiză a tabloului economic, cu PIB în scădere, consum în scădere, mii de companii în insolvență.

Consumul în România a scăzut cu 6,9% față de toamna lui 2024. Despre acest aspect, Mitroi a spus că acest indicator arată că oamenii sunt preocupați de scăderea economică, creditare și toate lucrurile incerte despre viitor, care se văd mai ales în cheltuieli.

În ceea ce privește situația miilor de companii care intră în insolvemță, profesorul de economie a declarat că e îngrijorător că nu doar companiile românești sunt într-o astfel de situație, ci și filiale ale marilor companii.

"Este clar că întreaga economie globală se modifică și unde se modifică prima dată? Oamenii. Care sunt scumpi. România nu mai este o țară ieftină, costă foarte mult forța de muncă. Ați văzut de unde o luăm, de unde ne trebuie forța aceea mai ieftină, și asta devine deja un dezavantaj competitiv pentru noi.

Nu mai avem măsuri de luat, am luat toate măsurile, nu mai avem spațiu fiscal, monetar, salarii, previziunea e foarte sobră. Nu mă aștept nici la scădere de dobândă relevantă, pentru că inflația urmează după reducerea facturilor la gaz", a spus Adrian Mitroi.

"Nu avem un stat nepăsător, face pași, dar cu o viteză nepotrivită pentru vremurile și prioritățile noastre", a conchis el.

România ar putea încheia anul 2025 cu un deficit bugetar situat între 8,4% și 8,6% din PIB, chiar și într-un scenariu considerat optimist. Asta după ce anul trecut a avut cel mai mare deficit din Uniunea Eurpeană, de 9.3%. PIB-ul a crescut cu doar 1,6% în ritm anual, iar pe serie ajustată sezonier a stagnat. Iar estimarea optimistă pentru anul viitor este de numai 1,8%.

O incertitudine substanţianlă este politica pe care o va duce executivul în anul care urmează. Deocamdată nu avem un proiect de buget, dar e de aşteptat să vedem taxe crescute.

Stim de asemenea că orice creştere de taxă influenţează inflaţia. Până la acest moment ştim, de exemplu, că de la 1 ianuarie ar urma să crească accizele pentru carburanţi, iar acest lucuru se va vedea şi în ceea ce priveşte preţurile la raft deoarece în acest moment în România se face transportul produselor majoritar pe cale rutieră.

De altfel, în privinţa inflaţiei, analiştii spun că se va situa cel mai probabil în jurul valorii de 6%, cu o uşoră scădere spre finalul anului viitor. Totuşi, este de aşteptat ce urmează să se întâmple şi în primăvara, când va fi liberalizată piaţa gazelor.

Ministrul Finanțelor a spus, la Antena 3 CNN, că este optimist în ceea ce privește evoluția economiei României. Alexandru Nazare a declarat că, deși inflația este ridicată în prezent, până la finalul anului 2026 va reveni la 3%. De asemenea, ministrul Finanțelor a spus că anul acesta țara noastră nu va intra în recesiune, iar la anul vom înregistra chiar o creștere economică.

„Inflația e mare azi, dar ea revine la finalul anului 2026 la 3%. Nu o să avem recesiune în acest an. Cu cât absorbim mai mulți bani, cu atât se va reflecta și în creșterea economică. Deci, pe de-o parte, trebuie să absorbim cât mai mult din fonduri europene și după aia să eficientizăm cheltuielile cât mai bine și în central și în local.

Eu cred că economia își va reveni. Cred sincer că România își va reveni. Și bineînțeles că ține de noi, ține de cum ne comportăm la guvernare și ce facem fiecare ministru în parte, dar eu cred că avem șanse, avem premisele de revenirea economiei în 2026”, a spus ministrul Finanțelor.