Alexandru Nazare: „Inflația e mare azi, dar ea revine la 3% la finalul anului 2026”

Ministrul Finanțelor a spus, la Antena 3 CNN, că este optimist în ceea ce privește evoluția economiei României. Alexandru Nazare a declarat că, deși inflația este ridicată în prezent, până la finalul anului 2026 va reveni la 3%. De asemenea, ministrul Finanțelor a spus că anul acesta țara noastră nu va intra în recesiune, iar la anul vom înregistra chiar o creștere economică.

„Inflația e mare azi, dar ea revine la finalul anului 2026 la 3%. Nu o să avem recesiune în acest an. Cu cât absorbim mai mulți bani, cu atât se va reflecta și în creșterea economică. Deci, pe de-o parte, trebuie să absorbim cât mai mult din fonduri europene și după aia să eficientizăm cheltuielile cât mai bine și în central și în local.

Eu cred că economia își va reveni. Cred sincer că România își va reveni. Și bineînțeles că ține de noi, ține de cum ne comportăm la guvernare și ce facem fiecare ministru în parte, dar eu cred că avem șanse, avem premisele de revenirea economiei în 2026”, a spus ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare a adăugat că abia la finalul acestui an își vor face simțite efectele măsurile de austeritate și de reformă adoptate de Guvernul Bolojan.

„În primul rând, în continuare, avem o prognoză de creștere pentru 2025. Da, e o creștcere mică. Comisia de prognoze a anunțat un procent de 0,6% creștere pe acest an. Dar avem și o prognoză optimistă pentru anul viitor. Proiectăm un buget pentru 2026 cu un PIB de peste 2.000 de miliarde și cu 10 miliarde în granturi. Aceste granturi sume nerambursabile se vor reflecta în creșterea economică. Și nu sunt singurele măsuri pe care le gândim în zona de relansare. (...) Investițiile nu scad, sunt opt miliarde în plus la investiții”, a mai spus ministrul.

România este pe primul loc în Uniunea Europeană de aproape un an la inflație: se apropie de 10%, adică este de patru ori mai mare decât media UE, care este de 2,4%.

Astfel, românii suportă cele mai accelerate scumpiri, inclusiv la alimente, însă avem printre cele mai mici venituri. O arată analizele realizate la nivel european. În plus, plătim şi cea mai scumpă energie. Iar dacă ne raportăm la puterea de cumpărare, pentru români reprezintă cea mai mare povară. Avem şi printre cele mai mari dobânzi. Dobânda cheie este de aproape trei ori mai mare faţă de cea stabilită la nivel european.

