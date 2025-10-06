România e campioana Europei la scumpiri uriașe, dobânzi și salarii mici

Românii suportă cele mai accelerate scumpiri, inclusiv la alimente, însă avem printre cele mai mici venituri. O arată analizele realizate la nivel european. În plus, plătim şi cea mai scumpă energie. Iar dacă ne raportăm la puterea de cumpărare, pentru români reprezintă cea mai mare povară. Avem şi printre cele mai mari dobânzi. Dobânda cheie este de aproape trei ori mai mare faţă de cea stabilită la nivel european. Aşa ajung românii să plătească de trei ori un credit, cu dobânzi care ajung până la 10 la sută. Economiştii atrag atenţia că politicile statului ne-au adus în această situaţie.

În ultimele 12 luni, cu creşteri de taxe, care au adus scumpiri în lanţ, românii au suportat cele mai accelerate creşteri de preţuri.

La inflație suntem pe primul loc de aproape un an - se apropie de 10%, adică este de patru ori mai mare decât media UE, care este de 2,4%.

Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: De scăzut prețurile nu au cum să mai scadă. Prețurile nu vor mai crește și vor începe să crească și veniturile, în mod normal, dacă programul de guvernare merge cum trebuie, din a doua jumătate a anului viitor.

Românii plătesc şi cele mai mari preţuri pentru energia electrică raportat la puterea de cumpărare.

Dacă vorbim despre prețurile la energie, o analiză la nivelul Uniunii Europene arată că în România s-au scumpit cu aproape 80% de la un an la altul. Sunt țări în care scumpirea este infimă: Grecia - 5%, Germania 3% sau Cipru - 2%.

Şi dobânzile ne plasează în topul european. De exemplu, pentru titlurile de stat, guvernul român plăteşte dobândă de peste 7%, dublu faţă de alte ţări. La fel şi pentru împrumuturile de pe pieţele externe.

Adrian Codîrlașu, preşedinte CFA România: O inflație mai mică ne duce la dobânzi mai mici. De asemenea, deficit deficit bugetar redus duce la dobânzi mai mici. Dobânda la care se împrumută statul în propria lui monedă e considerată dobânda cea mai redusă, ca dobânda cu cel mai mic risc de credit din din țara respectivă. Deci n-are cum să scadă dobânda pentru restul pieței când statul se împrumută în jur de 7,5%.

În tot acest timp, românii au printre cele mai mici venituri la nivel european. Dintre ţările care au salariu minim pe economie, mai puţin ca noi au bulgarii, ungurii şi letonii.

Media europeană pentru plata medie cu ora este de 33,5 euro, în timp ce în România este de 12,5 euro, nici măcar 50% din media UE, Doar bulgarii sunt sub noi, cu 10,6 euro. În Franța sau Germania trece de 43 de euro.

Adrian Codîrlașu, preşedinte CFA România: Dacă comparăm creșterea salariilor cu creșterea prețurilor, rezultă o scădere a salariului real, deci o scădere a puterii de cumpărare.

În România salariul mediu la stat este mai mare ca la privat. Şi avem şi cea mai mare pondere a cheltuielilor din PIB cu salariile bugetarilor – aproape 33%.