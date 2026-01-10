De ce își injectează săritorii cu schiurile acid hialuronic în organele genitale

Sportivii mai „avantajați” de natură ar putea beneficia de o suprafață mai mare a costumului, ceea ce ar aduce un plus de portanță: Foto: Getty Images

În săriturile cu schiurile, diferențele se măsoară în centimetri, uneori chiar în milimetri. La Turneul celor Patru Trambuline, mai mulți sportivi au fost descalificați pentru costume care depășeau cu foarte puțin dimensiunile admise. Din acest sezon, responsabilul FIS pentru echipamente, Matthias Hafele, a înăsprit controalele. Însă în culise se vorbește despre o formă mult mai delicată de trișare: dimensiunea penisului săritorilor, potrivit bild.de.

Ideea din spatele zvonurilor este simplă și controversată: sportivii mai „avantajați” de natură ar putea beneficia de o suprafață mai mare a costumului, ceea ce ar aduce un plus de portanță și, implicit, distanțe mai mari în aer.

Cum funcționează măsurarea

Înainte de sezon, fiecare săritor a fost măsurat cu ajutorul unui scaner 3D. A fost stabilit inclusiv așa-numitul „pas măsurat”, punctul cel mai jos din zona genitală, care servește drept reper pentru croiala costumului pe tot parcursul sezonului. Dacă acest punct este coborât, automat crește suprafața materialului.

Potrivit unor informații apărute în presa germană, ar fi existat sportivi care au încercat să „ajusteze” acest punct înainte de măsurători, inclusiv prin injecții cu acid hialuronic, pentru a obține câțiva milimetri în plus.

FIS pregătește schimbări

Conform surselor BILD, mai multe federații naționale ar dori ca Federația Internațională de Schi (FIS) să organizeze o nouă rundă de scanări corporale înainte de Jocurile Olimpice, pentru a corecta eventuale erori.

Matthias Hafele spune însă că, deocamdată, o nouă măsurare nu este planificată:

„Lucrăm în culise la metode prin care acest subiect sensibil să fie îmbunătățit. Obiectivul este ca structura osoasă să fie decisivă în măsurători, nu țesuturile moi.”

Ce spune medicina

Dr. Kamran Karim, medic primar la Spitalul Maria-Hilf din Krefeld, explică:

„Există posibilitatea ca, prin injectarea de acid hialuronic, să se obțină o îngroșare temporară, vizuală, a penisului. O alungire reală nu este posibilă. În plus, astfel de injecții nu sunt justificate medical și implică riscuri.”

În trecut, s-ar fi folosit inclusiv bucăți de spumă plasate în zona intimă. În timpul măsurătorilor, sportivii poartă lenjerie.

Controale mai stricte

Hafele respinge ideea că astfel de metode ar mai fi posibile azi:

„Pot exclude încercările de a obține măriri vizibile cu ajutorul unor accesorii. La măsurători este prezent personal medical care verifică atent.”

În anii anteriori, când măsurătorile se făceau manual, ar fi existat mai mult loc pentru „creativitate”. Se vorbește inclusiv despre cazuri în care sportivii ar fi folosit silicon introdus într-un prezervativ, doar pentru momentul măsurării.