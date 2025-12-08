Descoperire arheologică de mii de artefacte: Așezărille indigene pierdute din „Pocahontas” au fost găsite, după 400 de ani de căutări

Artefacte găsite de-a lungul ultimilor ani în zona râului

În urmă cu mai bine de 400 de ani, colonistul și exploratorul englez John Smith scria în jurnalul său că existau sate indigene de-a lungul unui râu important din ceea ce este acum statul Virginia din SUA. Însă locurile unde se aflau aceste sate au fost ulterior uitate, iar existența lor a fost contestată. Acum, arheologii care fac săpături de-a lungul râului Rappahannock au descoperit mii de artefacte - inclusiv mărgele, fragmente de ceramică, unelte de piatră și pipe pentru fumat tutun - despre care spun că provin din satele descrise de Smith acum câteva secole.

„Prezența acestor artefacte confirmă atât istoriile orale, cât și documentele care sugerau că așezările se aflau aici în 1608, când căpitanul John Smith a petrecut câteva săptămâni cartografiind râul Rappahannock”, a declarat Julia King, profesor de antropologie la St. Mary’s College of Maryland, care a condus săpăturile.

Porțiunea esențială a râului este mărginită de faleze înalte care ar fi permis un acces limitat la satul aflat deasupra, a spus King. Dar altitudinea satului i-ar fi oferit priveliști asupra întregii văi a râului, iar solul din zonă ar fi fost bun pentru cultivarea porumbului, a explicat King, pentru Live Science.

Râul poartă numele tribului Rappahannock, unul dintre cele 11 grupuri indigene americane recunoscute în Virginia. Mulți membri ai tribului încă locuiesc în apropiere și speră să recupereze și să protejeze terenurile ancestrale de-a lungul râului, a spus King.

Cine era colonistul John Smith, cel care s-a îndrăgostit de Pocahontas

Smith fusese mercenar și aventurier în Europa înainte de a fi ales președinte al consiliului coloniei Jamestown în 1608. (n.r. Jamestown a fost fondată cu un an mai devreme și este recunoscută ca prima așezare engleză permanentă din America de Nord.)

Smith era o figură auto-glorificată și a lăsat în urmă o legendă „mai mare decât viața”, inclusiv presupusa sa poveste de dragoste cu Pocahontas.

Scrisorile și relatările martorilor indică faptul că Smith a impus o disciplină de tip militar la Jamestown, unde a declarat celebru „cine nu muncește nu mănâncă” - o politică creditată cu salvarea coloniei de la foamete în primii ani, deși peste 400 de coloniști din Jamestown au murit de foame după ce John Smith s-a întors în Anglia în 1609.

King a spus că Smith a fost un explorator pasionat, care a petrecut câteva săptămâni cartografiind râul Rappahannock și a scris despre satele indigene din ceea ce a devenit zona Fones Cliffs.

Poveștile tribului Rappahannock

Noile descoperiri corespund și istorisirilor orale ale tribului Rappahannock, a spus King.

„Istoria orală are o reputație proastă în anumite cercuri pentru că memoria nu este perfectă, dar nici documentele nu sunt perfecte”, a spus ea. „Strategia este să citești ambele surse, atât împreună cât și în contrapunct, și să pui totul sub semnul întrebării.”

King și colegii ei au studiat istoria timpurie a regiunii râului Rappahannock de câțiva ani. Ei au localizat siturile așezărilor de la Fones Cliffs prin compararea documentelor istorice cu istoriile orale și prin „explorarea directă a terenului”, a spus ea.

Cercetătorii au excavat până acum aproximativ 11.000 de artefacte indigene din două situri de la Fones Cliffs, iar unele dintre obiecte ar putea data din anii 1500.

Pretenții asupra terenurilor

În secolul al XVII-lea, tribul Rappahannock a fost de acord să vândă aproximativ 25.000 de acri (10.100 de hectare) de teren coloniei Jamestown pentru prețul a 30 de pături, mărgele și câteva unelte, potrivit scrierilor lui Smith. Totuși, astfel de tranzacții de teren între europeni și amerindieni sunt deseori dezbătute de istorici.

De exemplu, nu este clar dacă amerindienii înțelegeau „vânzarea terenului” în același mod ca europenii; este posibil ca ei să fi perceput astfel de acorduri ca pe o formă de „împărțire” sau „închiriere” a unei zone, au spus anterior cercetătorii pentru Live Science.

Artefactele descoperite ar putea avea implicații asupra dezvoltării zonei, a spus King.

„Poporul Rappahannock înțelege întreaga vale a râului ca patria lor, indiferent cine deține terenul astăzi”, a spus ea. Astfel, tribul lucrează cu parteneri privați și cu Serviciul American pentru Pești și Faună Sălbatică pentru a cumpăra sau proteja pe alte căi siturile importante.

„Descoperiri minunate”

Istoricul de la Universitatea New York Karen Ordahl Kupperman, expertă în Smith și perioada timpurie a Jamestown, care nu a fost implicată în descoperiri, a declarat pentru Live Science că Smith își verificase harta cu ajutorul popoarelor algonchine Chesapeake care l-au însoțit în expediția sa.

„Descoperiri importante ca aceasta apar din colaborările pe care arheologii le-au realizat cu nativii americani moderni, precum Rappahannock”, a spus ea.

David Price, istoric independent și autor al cărții Love and Hate in Jamestown: John Smith, Pocahontas, and the Start of a New Nation (Vintage, 2005), care nu a fost implicat în cercetări, a numit artefactele recent descoperite „descoperiri minunate”.

„Ele aprofundează cunoștințele noastre despre Rappahannock și interacțiunile lor cu englezii”, a declarat el pentru Live Science, „în special în primii ani fragili ai explorării engleze — când comunitățile native și coloniștii își modelau reciproc istoriile prin comerț, diplomație și conflict.”