Scandal la audierea ministrului Mediului pe criza de la Paltinu. Simion: „Incompetentă”. Buzoianu: „Sunteți un casetofon stricat”

Diana Buzoianu a dat explicații în Parlament despre criza apei din Prahova / sursă foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Diana Buzoianu, ministrul USR al Mediului, a fost chemată în Parlament la „Ora Guvernului” pentru a da explicații despre criza apei din Prahova. Aceasta susține că au fost răspândinte mai multe fake-news-uri de când a început această criză a apei și a prezentat o cronologie a informărilor primite de la Administrația Bazinală Buzău-Ialomița. De partea cealaltă, George Simion, liderul AUR, o acuză de incompetență și susține că „nu are ce căuta în fotoliul de ministru”.

Ministrul USR al Mediului a declarat că, încă de la începutul incidentului de la barajul Paltinu, obiectivul principal al autorităților a fost restabilirea alimentării cu apă în localitățile afectate.

Aceasta a susținut că Administrația Bazinală Buzău-Ialomița a transmis pe parcursul lunilor iunie, iulie și octombrie că lucrările necesare la Paltinu nu ar afecta alimentarea cu apă a populației.

„De când a început criza la Paltinu am avut un obiectiv clar, și anume să aducem apă în localitățile care astăzi sunt afectate de această criză. Am făcut tot ce ține de mine și de Ministerul Mediului, iar astăzi, prin munca autorităților de la nivel local și prin munca autorităților de la nivel național, există apă menajeră în toate localitățile și urmează ca în perioada următoare, după ce se realizează toate verificările de către DSP, să fie și apă potabilă.

În timp ce anumiți oameni munceau pentru a putea să fie dată apă în aceste localități, alții nu făceau decât să propage propaganda. Am văzut muntele de fake news-uri cu ocazia incidentului de la Lacul Paltinu și aș vrea să arătăm faptic cum au stat lucrurile.

Pe 17 iunie, Administrația Bazinală Buzău-Ialomița informează Apele Române că există o lucrare care trebuie să fie făcută și că există niște probleme la nivel local în Lacul Paltinu.

În toată luna iulie, Administrația Bazinală Buzău-Ialomița trimite analize și asigurări către Apele Române și către minister că aceste lucrări trebuie să fie făcute și că nu vor afecta alimentarea cu apă a populației.

În baza acestor informatii, în baza informațiilor date și pe data de 9 octombrie 2025, tot așa Administrația Bazinală Buzău-Ialomița vine și menționează expres, chiar atunci când este întrebată de către reprezentanții Ministerului Mediului și de către reprezentanții Apele Române dacă există acest risc ca populația să nu mai aibă acces la apă, menționează expres că nu există acest risc.

Pe data de 22 octombrie există o întâlnire la nivel local în care Administrația Bazinală Buzău-Ialomița menționează că există un singur risc, și anume de creștere a mobilității. Operatorul de apă ia la cunoștință acest aspect și nu aduce niciun fel de observație”, a explicat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu: „Nu există niciun ordin semnat de mine, pentru că pur și simplu nu există această atribuție la Ministerul Mediului pentru astfel de lucrări”

Ministrul a mai precizat că, în toate ședințele locale, inclusiv cea din 7 noiembrie 2025, autoritățile au fost informate că nu există riscul întreruperii furnizării apei, ba chiar că neexecutarea lucrărilor ar fi reprezentat un risc real.

„Pe 7 noiembrie 2025 are loc o altă ședință. O altă întrebare, de astă dată pusă de către Prefectura Prahova și întreabă expres. Există un risc să rămână populația fără apă dacă au loc aceste lucrări?

Toate autoritățile de la nivel local au știut că nu există acest risc, ba din contră, menționează că dacă nu se fac aceste lucrări, abia atunci există riscul să rămână populația fără apă.

Pe 28 noiembrie se întrerupe apa, operatorul se oprește apa și nu anunță ore întregi nici primarii, nici Ministerul Mediului, nici orice alte autorități. La Ministerul Mediului, informația ajunge la primar abia a doua zi, pe 29 noiembrie, când sună primarii, pentru că autoritățile din local nu trimit niciun fel de informație. Am pus mâna pe telefon, am sunat reprezentanții celor două autorități ca să aflu că după ce opriseră apa ore întregi, încă nu avuseseră nici măcar o ședință la nivel local între dumnealor.

Pe fondul crizei care a fost creată de această lipsă totală de profesionalism și de coordonare între cele două autorități, a fost creată și o panică națională, prin propagarea unor fake news-uri care au ridicat inclusiv riscul de securitate națională. A fost menționat că toate autoritățile ar fi știut de pe data de 6 noiembrie, că există acest pericol de lipsă de alimentare cu apa pentru populație. Fals! Documentul de pe 9 noiembrie menționează fix invers că dacă nu s-ar fi făcut această lucrare, exista riscul de alimentare cu apa să fie oprită.

A fost menționat că chiar aici, în această ședință, că eu aș fi semnat ordinul să înceapă lucrările de la Paltinu și că mi s-ar fi atras atenția că nu se pot face aceste lucrări. Fals! O minciună de doi lei. Fals!

Nu există nici un ordin semnat de mine, pentru că pur și simplu nu există această atribuție la Ministerul Mediului pentru astfel de lucrări. S-a menționat, de asemenea, că s-a început o campanie națională de dărâmare a barajelor din România. Fals! Nu există nici măcar o singură campanie la nivel național sau la nivel european de dărâmare a acestor baraje, dar întrebarea este simplă: cui i-au fost benefice toate aceste fake news-uri? Cine a profitat de pe faptul ca au creat o isterie națională și o panică națională prin informații false care au fost date în ultima săptămână?

Asta vor spune cu siguranță autoritățile, pentru că toate vor fi sesizate. Dar până una alta, eu vă spun un singur lucru: la Ministerul Mediului vom continua reformele, ne vom asigura că este reformată și Apele Romane, și Romsilva și toate celelalte autorități din subordine”, explicat Diana Buzoianu, la „Ora Guvernului”.

De asemenea, Diana Buzoianu a mai declarat la ieșirea din sală că nu va ceda la presiune și că nu va fi intimidată.

„La Ministerul Mediului au fost în ultimele zile zeci de amenințări”, a mai adăugat aceasta.

George Simion: „32 de ani are doamna ministru și își bate joc de România”

George Simion, liderul AUR, a ținut un discurs în Parlament, la scurt timp după declarațiile Dianei Buzoianu. Acesta o acuză de incompetență și susține că a găsit un ordin de ministru de anul acesta legat de demolarea de baraje.

„Fără incompetenți în funcii publice! 32 de ani are doamna ministru și își bate joc de România, și-a asumat personal. În data de 26 noiembrie, există înregistrarea că nu există niciun pericol pentru comunități, că accesul la apă este asigurat. Cu emfază spunea doamna ministru că totul va fi bine și că de vină sunt mișcările astea extremiste care răspândesc fake news-uri.

S-a dovedit că nu răspândeam niciun fake news. S-a dovedit că spuneam adevărul acum trei zile. Aceiași doamnă ministru de 32 de ani, pe care o acuzăm de incompetență, a făcut o postare pe filiera ordinară, că există niște fake news-uri. Nu există nici o lege adoptată, nici un ordin adoptat pe subiectul demolării de baraje.

Doamna ministru, ordinul 1743 din 23 iunie anul acesta. Nu vârsta e problema, ci ordinele, legile și modalitatea în care voi spuneți populației că totul e bine.

Păi dacă după ce ați răspândit aceste minciuni, ați venit și spuneți că nu e nici o problemă cu aceste baraje, voi vă așteptați ca românii să creadă după ce vă arătăm clar, negru pe alb, ordinele? Vă arătam dovezile. Și oamenii suferă. Doamna ministru, dumneavoastră nu aveți ce căuta în scaunul acesta de ministru.

De vină nu sunt extremiștii, nu sunt rușii, așa cum ați încercat dumneavoastră să induceți mai devreme, ci propria dumneavoastră incompetență. Nu aveți ce căuta acolo și mulți dintre dumneavoastră îmi dați dreptate. Mulțumesc”, a spus George Simion, în Parlament.

Ulterior, Diana Buzoianu a fost huduită în Parlament. AUR și câțiva parlamentari PSD au strigat „Demisia!”.

Aceasta a explicat că documentul la care se referă AUR nu prevede „demolarea barajelor” decât în situația în care acestea ar reprezenta un pericol.

„Degeaba urlați, habar n-aveți să citiți un document. Să citim articolul 3: trecerea în conservare se referă la barajele în construcție oprite temporar la diverse stadii, sau la barajele existente cu probleme de siguranță.

Pai ce vrea să facă AUR? Să fie folosite baraje care nu sunt sigure? Habar n-aveți.

Sunteți un casetofon stricat. Abandonarea se referă la barajele care nu mai pot fi exploatate în siguranță? Asta vreți să faceți domnule Simion? Să folosiți aceste baraje? Așa arată Rusia”, a răspuns, în plen, ministrul Mediului.

Reamintim că Grupul parlamentar AUR a solicitat prezența ministrei Mediului, Diana Buzoianu, în plenul Camerei Deputaților, luni, în cadrul Orei Guvernului, pentru a oferi explicații privind situația de la Paltinu.

Dianei Buzoianu i s-a cerut demisia în repetate rânduri și de către liderul AUR, și de către liderii PSD, însă aceasta a spus că nu pleacă din funcție.

După o săptămână fără apă potabilă în 13 localități din Prahova, Direcția de Sănătate Publică confirmă că apa tratată la stația Voila respectă parametrii de potabilitate, iar următorul pas este verificarea probelor din rețeaua de distribuție, care a fost golită și reumplută în ultimele zile.