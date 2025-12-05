Ilie Bolojan o ceartă pe ministra Buzoianu dar nu o demite: "Nu e timp să schimbăm caii în mijlocul apelor"

Ilie Bolojan a spus că "nu e timp de schimbat caii în mijlocul apelor". Foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan a comentat, vineri, prestația ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu, în criza apei din Prahova.

Bolojan a spus că i-a cerut lui Buzoianu un raport complet, care să includă și responsabilitate companiei ESZ Prahova.

"Dacă totuși ai luat niște decizii care au avut niște costuri majore, trebuie să răspunzi pentru ele și să nu fugi niciodată de răspundere. Dar pentru asta este nevoie de demnitate", a apreciat prim-ministrul.

"În ceea ce privește lecțiile acestei situații, atunci când vine un fenomen natural pe care nu îl poți controla - poate fi o viitură, poate să fie o tornadă, poate să fie un accident - este o situație.

Însă atunci când vorbim de decizii care nu sunt pregătite corect, pentru care nu se iau toate măsurile de rezervă și nu se anticipează corect ceea ce se poate întâmpla din vina unor responsabili, trebuie să luăm două măsuri.

Prima: să clarificăm toate procedurile, în așa fel încât astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Să fie o lecție (criza din Prahova, n.r.)

Pentru că asta înseamnă instituții care nu colaborează corespunzător, înseamnă instituții care nu au capacitatea de a anticipa ce se poate întâmpla.

Înseamnă uneori lipsă de responsabilitate și înseamnă sisteme care se dovedesc puțin funcționale.

Bolojan: În raportul inițial făcut de Buzoianu, nu apărea responsabilitatea companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova

La Prahova este o situație aparte față de alte județe. Au mai mulți operatori decât în toate celelalte județe.

Gândiți-vă că, pe lângă administrația bazinală care livrează apa din acumulări, au o societate care nu se regăsește în niciun alt județ, o societate de exploatare a sistemului zonal, care tratează această apă și o mai transportă puțin.

Au un operator în afara municipiului reședință de județ, Hidroprahova.

Au și un operator care operează rețelele din reședința de județ.

Dar gândiți-vă că dacă aceste rețele sunt la distanțe foarte apropiate unele de altele și, dacă pot fi interconectate, un deficit dintr-o rețea poate fi compensat de surplusul dintr-o altă rețea.

Însă pentru asta trebuie planificare, trebuie colaborare și (trebuie) să nu ajungem în situația în care oamenii au de suferit.

Ilie Bolojan: Responsabilii crizei, cel târziu miercuri vi-i spunem. Nu avem timp să schimbăm caii în mijlocul apei

În raportul preliminar pe care doamna ministru mi l-a prezentat astăzi nu apăreau date legate de responsabilitatea companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova și i-am solicitat ca până la începutul săptămânii viitoare să completeze acest raport.

Astfel, cel mai târziu miercuri, vă vom putea spune cu exactitate ce trebuie făcut pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple și cine sunt responsabilii (...) în așa fel încât, dacă totuși ai luat niște decizii care au avut niște costuri majore, trebuie să răspunzi pentru ele și nu trebuie să fugi niciodată de răspundere.

Dar pentru asta trebuie să ai și puțină demnitate, să-ți asumi uneori și erorile. Și vedem, din păcate, ce se întâmplă.

Dar astăzi nu e timp să schimbăm caii în mijlocul apei. Astăzi trebuie să rezolvăm problemele, pentru ca alimentarea cu apă să revină în condiții cât de cât normale.

După aceea, într-adevăr, trebuie să luăm măsuri în așa fel încât să simplificăm lucrurile și să facem o regulă cât se poate de clară", a conchis premierul.

Bolojan: Un ministru care nu e în deplină cunoștință de cauză nu-și poate asuma răspunderea pentru deciziile altora

Bolojan a fost întrebat cum răspunde la cererea PSD, de a o demite pe Diana Buzoianu.

"Nu voi da astăzi un punct de vedere fără echivoc, dar dintr-o experiență administrativă de atâția ani de zile, instituțiile pot să primească nenumărate informări.

Și un ministru, cât timp are subordonați care au responsabilități explicite, care propun soluții fără echivoc ... cât timp (ministrul, n.r.) nu este în deplină cunoștință de cauză, nu poate să își asume răspunderea pentru deciziile altor oameni care au explicit această responsabilitate.

Asta, ca să fim cât se poate de clari. Acesta este adevărul. Și eu discut la două-trei ședințe cu miniștrii că nu este suficient să vii cu o informare în ședința de Guvern că ar fi o problemă într-o anumită zonă, ci trebuie să iei măsurile care sunt în responsabilitatea ta.

Și aici, în mod evident, măsurile sunt la nivelul de decizie care ține de Apele Române.

Adică rezolvarea acestor probleme în mod operativ nu se face într-o comisie în care tendința este de discuții, de aruncare a răspunderii, ci se face în ședințe, luând măsuri, asumându-ți răspunderea.

Și eu, așa cum am spus, le mulțumesc celor care în aceste zile, fără gălăgie, au lucrat să repare aceste lucruri cât mai repede posibil", a răspuns șeful Guvernului.