Care a fost cel mai puternic sunet înregistrat vreodată? Un record care sfidează limitele naturii

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Concertele live, focurile de artificii și mulțimile de pe stadioane pot atinge volume periculos de mari, suficient de puternice pentru a provoca pierderea permanentă a auzului. Dar care a fost cel mai puternic sunet înregistrat vreodată pe Pământ? Răspunsul depinde de ce înțelegem prin "sunet" și dacă includem rapoarte istorice vechi sau avem încredere doar în măsurătorile efectuate cu instrumente științifice moderne, scrie Live Science.

Erupția vulcanului Krakatau din Indonezia, din 1883, este adesea considerată cel mai puternic sunet din istorie. Oamenii au auzit explozia de la peste 3.000 de kilometri distanță, iar barometrele din întreaga lume i-au detectat unda de presiune. La 160 km distanță, erupția a atins aproximativ 170 de decibeli: suficienți pentru a provoca leziuni permanente ale auzului. La 64 km distanță, bubuitul a fost suficient de puternic pentru a rupe timpanele, au raportat marinarii.

De obicei, oamenii pot tolera sunete de până la aproximativ 140 de decibeli, după care sunetul devine dureros și insuportabil. Tulburările auzului pot apărea după sunetele de 85 de decibeli ascultate timp de câteva ore, 100 de decibeli timp de 14 minute sau 110 decibeli timp de două minute, potrivit Institutului Național de Sănătate. Între timp, un aspirator are în jur de 75 de decibeli, un ferăstrău cu lanț are aproximativ 110 decibeli, iar un motor cu reacție are aproximativ 140 de decibeli.

Estimările moderne sugerează că explozia de la Krakatau a atins aproximativ 310 decibeli. La acest nivel, undele sonore nu se mai comportă ca sunetul normal, ceea ce face ca particulele să vibreze și creează zone de compresie și rarefiere. În schimb, la aproximativ 194 de decibeli, se transformă în unde de șoc: fronturi de presiune puternice create atunci când ceva se mișcă mai repede decât viteza sunetului. Unda de șoc a Krakatau a fost atât de puternică încât a înconjurat planeta de șapte ori.

Însă Michael Vorländer, profesor și director al Institutului pentru Tehnologia Auzului și Acustică de la Universitatea RWTH Aachen din Germania și președinte al Societății Americane de Acustică, a spus că "nu știm cu adevărat cât de puternică a fost erupția vulcanului Krakatau la sursă, deoarece nimeni nu a fost suficient de aproape pentru a o măsura".

"Se pot face presupuneri despre propagarea sunetului, dar acestea sunt extrem de incerte", a spus el.

Un alt concurent pentru cel mai puternic sunet este explozia meteoritului Tunguska din 1908 deasupra Siberiei, care a aplatizat copaci pe sute de kilometri pătrați și a trimis unde de presiune în întreaga lume. Explozia Tunguska a fost aproximativ la fel de puternică ca explozia Krakatau - între 300 și 315 decibeli - dar, la fel ca erupția Krakatau, explozia Tunguska a fost înregistrată doar de instrumente aflate la foarte mare distanță.

Cel mai puternic sunet din epoca modernă

Dacă limităm întrebarea la epoca modernă - adică, perioada în care oamenii de știință aveau o rețea globală de barometre și senzori infrasunetici - un eveniment mult mai recent câștigă marele premiu.

"Cred că cel mai «puternic» sunet înregistrat este erupția vulcanului Hunga, Tonga, din ianuarie 2022. Această erupție vulcanică masivă a produs o undă sonoră care a traversat globul de mai multe ori și a fost auzită de oameni aflați la mii de kilometri distanță, inclusiv în Alaska și Europa Centrală", a spus David Fee, profesor cercetător la Institutul Geofizic al Universității din Alaska Fairbanks.

Milton Garces, fondatorul și directorul Laboratorului de Infrasunete de la Universitatea din Hawaii, este de acord.

"Dacă am reformula întrebarea astfel: «Care este cel mai puternic sunet înregistrat în epoca digitală modernă?», atunci, fără îndoială, cel mai puternic sunet a fost din Tonga", a spus Garces.

Una dintre cele mai apropiate stații științifice de erupția subacvatică, situată în Nukua'lofa, la aproximativ 68 km distanță, a înregistrat o creștere a presiunii de aproximativ 1.800 de pascali.

"O explozie chimică de 200 de megatone ar crea o suprapresiune de aproximativ 567 de pascali la o distanță de aproximativ 737 km", a explicat Garces.

Dacă ar fi să transformăm acest număr într-un număr normal de "decibeli" la 1 metru de sursă, s-ar obține aproximativ 256 de decibeli. Dar Garces a spus că aceasta ar fi o știință proastă, deoarece nu era deloc o undă sonoră normală. Aproape de sursă, aceasta se comporta mai mult ca aerul în mișcare rapidă, împins spre exterior de explozie. Explozia din Tonga a fost pur și simplu prea mare pentru a se încadra în scara normală de decibeli.

Sunete produse de om

"În mod ciudat, cea mai puternică undă de presiune din istoria recentă a fost în mare parte inaudibilă pentru oameni, deoarece se afla dincolo de raza auzului uman", a remarcat Fee.

Oamenii de știință au încercat să creeze unde de presiune uriașe în laboratoare. Într-un experiment, cercetătorii au folosit un laser cu raze X pentru a proiecta un jet de apă microscopic, care a produs o undă de presiune estimată la aproximativ 270 de decibeli. Acest lucru este chiar mai puternic decât lansarea rachetei Saturn V care a transportat astronauții Apollo pe Lună, care a fost estimată la aproximativ 203 decibeli.

Totuși, experimentul cu laser a fost realizat în interiorul unei camere vidate, astfel încât unda de presiune de 270 de decibeli a fost complet silențioasă. Undele sonore au nevoie de un mediu, cum ar fi aerul, apa sau un material solid, pentru a se propaga.

"Presiunile dintr-o cameră de vid sunt cam înșelătoare. E ca presiunea din spațiu: o supernovă poate genera o presiune uriașă a radiațiilor, dar nu ar radia sub forma a ceea ce numim sunet", a spus Garces.

"Pentru cea mai puternică undă sonoră înregistrată în epoca modernă, Tonga 2022 este campioana", a spus Garces.