Cercetătorii chinezi au găsit ouă de dinozaur mari cât ghiulelele de tun, pline cu cristale gigantice

Două ouă de dinozaur, fiecare cu un diametru de aproximativ 13 centimetri și aproape perfect rotunde, i-au surprins pe oamenii de știință din estul Chinei. În loc de cochilii fragile pline cu oase embrionare, ouăle fosile erau cavități goale, umplute cu cristale minerale strălucitoare, scrie publicaţia earth.com.

Săpăturile au fost conduse de Qing He, paleontolog la Universitatea Anhui și la Institutul de Geologie și Paleontologie din Nanjing , Academia Chineză de Științe. Domeniul său de cercetare se concentrează pe ouăle fosilizate.

Echipa ei a descris două ouă ca o nouă "oospecie", o categorie bazată doar pe ouăle în sine, nu pe rămășițe scheletice. Unul dintre ouă avea o coajă crăpată. Aceasta a expus aglomerări de calcit palid, un mineral de carbonat de calciu des întâlnit în rocile sedimentare.

Apa subterană bogată în substanțe chimice dizolvate s-a infiltrat în ouăle îngropate, apoi mineralele s-au cristalizat lent în interiorul camerelor goale de-a lungul a milioane de ani.

Specii noi denumite doar din ouă

Grosimea cochiliei și modelul dens de coloane microscopice din interiorul ouălor de dinozaur au ajutat echipa să atribuie fosilele Stalicoolithidae. Aceasta este o familie de ouă de dinozaur sferice, cu coajă groasă, care apar adesea în cuiburi dense.

Echipa a numit noua specie Shixingoolithus qianshanensis. Ei au descris ouăle ca fiind neobișnuit de mari pentru grupul dinozaurilor și cu unități de cochilie strâns împachetate.

"Noua oospecie Shixingoolithus qianshanensis reprezintă prima descoperire a oogenului Shixingoolithus din bazinul Qianshan", a scris Qing He.

Indicii parentale în ouăle de dinozaur

Ouăle Qianshan sunt aproape sferice și nu prezintă rămășițe embrionare clare, ceea ce face imposibilă identificarea părinților cu certitudine de către oamenii de știință.

Forma, dimensiunea și structura microscopică a cochiliei indică un ornitopod ierbivor. Acesta este un alergător biped, cu un bot lat, asemănător unei rațe.

Acești dinozauri au prosperat de la Jurasic târziu până la Cretacicul târziu și adesea atingeau o lungime de aproximativ 6-9 metri de la bot la coadă.

Aceștia au dispărut împreună cu alți dinozauri mari, care nu erau păsări, când un asteroid cu lățimea de 9,5 kilometri s- a izbit de regiunea Yucatán, acum aproximativ 66 de milioane de ani.

Deși nu au putut identifica părinții la nivel de specie, oamenii de știință afirmă că ouăle de dinozaur extind evidența reproducerii ornitopodelor în sudul Chinei.

Puii de dinozaur înghețați în timp

O altă descoperire chineză adaugă și mai multe detalii imaginii familiei dinozaurilor. De data aceasta este vorba despre un cuib de ouă din provincia Jiangxi.

În timp ce explodau roci pentru un proiect de construcție, muncitorii au descoperit mai multe ouă de dinozaur care s-au dovedit ulterior că aveau, în interior, embrioni delicaţi de hadrosauroizi. Aceste exemplare rare proveneau dintr-un grup de dinozauri ierbivori cu cioc de rață.

Doi dintre embrioni, numiți YLSNHM 01328 și 01373, prezintă cranii minuscule, coloane vertebrale și membre curbate în interiorul cochiliilor lor erodate.

Aceste fosile surprind etape foarte timpurii ale creșterii și dezvoltării puilor. Ele îi ajută pe paleontologi să urmărească modul în care scheletele dinozaurilor cu cioc de rață s-au schimbat de la embrion la pui și până la vârsta adultă.

"Este interesant să vedem acest embrion de dinozaur și un embrion de pui", a declarat Fion Waisum Ma, cercetător la Universitatea din Birmingham.

Comentariul ei surprinde de ce embrionii sunt atât de importanți. Ei păstrează comportamentul, precum și anatomia chiar de la începutul vieții.

Dinozauri chinezi bine conservați

China a devenit faimoasă printre paleontologi deoarece mai multe regiuni au descoperit fosile conservate în detalii extraordinare. Biota Jehol din nord-estul Chinei este un exemplu excelent.

Acesta este locul unui ecosistem lacustru și forestier bogat în fosile din Cretacicul timpuriu, unde erupțiile vulcanice repetate au îngropat animale și plante în cenușă fină.

Cercetările privind chimia și stratificarea acestor roci arată că fluxurile piroclastice și căderile de cenușă au sufocat adesea habitatele.

Cenușa și noroiul au ținut oxigenul la distanță, ceea ce a încetinit rata de descompunere. În unele schelete spectaculoase, s-au păstrat chiar și urme de pene, piele și conținutul stomacului.

Bazine estice precum Qianshan și Ganzhou prezintă unele dintre aceste condiții vulcanice și sedimentare. Acest lucru explică de ce ouăle și embrionii fosilizați supraviețuiesc atât de bine acolo.

În loc să găsească doar oase împrăștiate, echipele de teren recuperează uneori cuiburi întregi cu cochilii umplute cu embrioni și amprente delicate de țesuturi moi în roca din jur.

Lecții din ouăle de dinozaur

Ouăle de dinozaur pline de cristale din Qianshan și niște embrioni din Jiangxi oferă oamenilor de știință instantanee rare ale reproducerii aproape de sfârșitul istoriei dinozaurilor.

Acestea arată cum au evoluat cojile de ouă în diferite grupuri. De asemenea, oferă informații despre densitatea cuiburilor și despre cum s-au dezvoltat embrionii în regiuni cu climă caldă, uneori secetoasă.

Când cercetătorii potrivesc straturile de ouă cu straturi de cenușă vulcanică, soluri antice și plante fosile, ei pot schița ecosistemele înconjurătoare cu o precizie impresionantă.

Aceste reconstituiri îi ajută pe paleontologi să compare modul în care animalele au făcut față schimbărilor climatice pe termen lung din trecutul îndepărtat și cum răspund animalele la stresul mediului înconjurător în prezent.

Cu doar câteva decenii în urmă, paleontologii aproape că nu aveau ouă fosile cu embrioni. Majoritatea ideilor despre creșterea dinozaurilor și creșterea embrionară erau presupuneri bazate pe experiența adulților.