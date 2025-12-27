Adio zilei de 24 de ore? Când vor ajunge zilele pe Pământ să aibă 25 de ore

Oamenii de știință se așteaptă ca rotația planetei Pământ să încetinească în timp. Foo: Getty Images

Dacă ai auzit vreodată că Pământul va trece „în curând” la zile de 25 de ore, merită să te oprești la cuvântul curând. Oamenii de știință se așteaptă într-adevăr ca rotația planetei să încetinească în timp, însă procesul este extrem de lent, atât de lent încât nu poate fi perceput în viața de zi cu zi.

Ideea nu este un mit. Totul ține de un joc subtil de forțe între Pământ și Lună. Aceleași forțe care produc mareele acționează și ca o frână microscopică asupra rotației planetei, adăugând, imperceptibil, timp fiecărei zile, scrie Ecoticias.

O „zi” nu este chiar o constantă

Suntem obișnuiți să spunem că o zi are 24 de ore, pentru că așa ne organizăm programul, munca și ceasurile. Dar dacă măsori rotația Pământului raportându-te la stelele îndepărtate, nu la Soare, obții o valoare puțin mai mică, numită zi siderală, explicată pe înțelesul tuturor de NASA.

Diferența nu este o eroare, ci rezultatul a două moduri diferite de a măsura mișcarea. Pământul se rotește în jurul axei sale și, în același timp, se deplasează în jurul Soarelui, așa că are nevoie de un mic „extra” de rotație pentru ca Soarele să apară din nou în același punct pe cer.

Mai important este că nici măcar ziua solară de 24 de ore nu este perfect constantă. Ea variază foarte puțin și, pe intervale extrem de lungi de timp, tinde să se lungească.

De ce încetinește rotația Pământului

Principalul „vinovat” este Luna. Atracția ei gravitațională ridică oceanele Pământului, creând mareele. Din cauza frecărilor dintre apă și fundul oceanic, aceste umflături de apă nu sunt perfect aliniate cu Luna, iar acest mic decalaj „fură” o parte din energia de rotație a planetei.

NASA explică acest mecanism într-un ghid dedicat rotației Pământului. Pe scurt, Pământul se rotește tot mai încet, iar Luna se îndepărtează treptat. Imaginează-ți un scaun de birou care se învârte: dacă îți târăști ușor piciorul pe podea, scaunul continuă să se rotească, dar își pierde treptat viteza.

Cum știu cercetătorii că Pământul încetinește

Nu putem simți pierderea unei fracțiuni infime de secundă de-a lungul unei vieți. Cercetătorii însă compară ceasuri extrem de precise cu observații astronomice și cu înregistrări istorice, inclusiv momentele eclipselor din trecut.

Diferențele mici dintre timpul măsurat de ceasuri și rotația reală a Pământului sunt monitorizate constant de organisme internaționale. De aici apar și faimoasele „secunde suplimentare”, introduse uneori pentru a menține timpul oficial sincronizat cu rotația planetei.

Când va avea Pământul o zi de 25 de ore?

Nu există o dată în calendar. Cele mai cunoscute estimări indică un orizont de ordinul a 200 de milioane de ani, presupunând că sistemul Pământ-Lună continuă să evolueze în același ritm.

O parte din aceste concluzii se bazează pe cercetări realizate de o echipă a Universității din Toronto, coordonată de astrofizicianul Norman Murray, care a studiat modul în care durata zilei s-a schimbat de-a lungul istoriei geologice.

Așadar, da, ziua de 25 de ore este „în viitor”. Dar este un viitor atât de îndepărtat încât nu va avea niciun impact asupra oamenilor, civilizației sau calendarului nostru.

Și alte lucruri pot schimba durata zilei

Mareele sunt factorul principal, dar nu singurul. Rotația Pământului se poate modifica ușor atunci când mase mari se redistribuie pe planetă - de exemplu, prin topirea ghețarilor sau schimbări masive ale apelor subterane.

NASA arată că și aceste procese influențează rotația, deși la scară foarte mică. Chiar și proiecte inginerești uriașe pot avea, teoretic, un efect măsurabil, ceea ce demonstrează că Pământul nu este un titirez rigid perfect.

Studiul principal la care fac referire aceste concluzii a fost publicat în revista Science Advances.