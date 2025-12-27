Caprele lăsate de europeni pe o insulă din Brazilia, care au trăit izolate timp de 200 de ani, au devenit subiectul unor studii

Primele exemplare au fost aduse pe insula din Brazilia de navigatori europeni în perioada colonială, ca sursă de hrană. Sursa foto: Getty Images

Caprele lăsate de navigatorii europeni pe o insulă din nord-estul Braziliei, care au trăit izolate timp de mai bine de 200 de ani, au devenit subiectul unor studii ştiinţifice. Experţii vor să identifice adaptarea genetică, să extindă conservarea și să sprijine sistemele de producție rezistente pentru regiunile semi-aride din Brazilia, în contextul schimbărilor climatice tot mai accentuate din țară, a relatat clickpetroleoegas.com.br.

În august, jurnaliştii de la Canal Rural au relatat că 21 de capre au fost transferate din Abrolhos, statul Bahia, la Universitatea de Stat din Sud-Vestul Bahiei (UESB), în orașul Itapetinga, pentru cercetări axate pe caracterizarea genetică și productivitate, animalele trăind izolate în regiune de mai bine de două secole.

Turma de capre a trăit pe Santa Bárbara, una dintre cele cinci insule vulcanice care alcătuiesc arhipelagul Abrolhos, la aproximativ 70 de kilometri de coasta Bahiei.

Navigatorii europeni au introdus primele exemplare pe insulă în perioada colonială, pentru a-și asigura subzistența, au mai scris cei de la Canal Rural.

Potențial pentru regiunea semiaridă din Brazilia

Ronaldo Vasconcelos, profesor de zootehnie la UESB, a explicat că izolarea a favorizat dezvoltarea unor caracteristici specifice legate de supraviețuirea în condiții climatice extrem de nefavorabile.

Conform declarațiilor lui Vasconcelos pentru site-ul Canal Rural, aceste descoperiri ar putea contribui la dezvoltarea creșterii caprelor în mai multe regiuni semiaride ale țării.

Animalele s-au înmulțit timp de secole fără intervenție umană directă, fapt care a stârnit interesul oamenilor de știință pentru adaptarea lor genetică la medii cu resurse limitate de apă.

După sosirea în campus, caprele au intrat într-o perioadă de carantină, menită să asigure o adaptare în siguranță și respectarea tuturor măsurilor sanitare necesare.

Izolarea este foarte importantă, întrucât animalele nu au rezistență imunologică la căpușe sau viermi întâlniți frecvent în efectivele de pe continent, a explicat Ronaldo Vasconcelos.

Parteneriate și conservare

Profesorul Dimas Oliveira, de la Universitatea de Stat din Sud-Vestul Bahiei (UESB), a subliniat că studiul furnizează informații relevante pentru sistemele de producție din zonele cu limitări climatice severe.

Specialiştii de la Embrapa Genetic Resources și Biotechnology lucrează direct cu cercetătorii de la universitatea din statul Bahia în analiza genetică și elaborarea strategiilor de conservare. Îndepărtarea caprelor a fost determinată de motive de mediu, deoarece prezența acestora afecta solul și vegetația, esențiale pentru păsările din arhipelagul Abrolhos.

Potrivit sursei citate, în operațiunea de relocare a animalelor au fost implicate mai multe instituții, printre care ICMBio, Marina braziliană, Adab, Embrapa și UESB.

În timpul capturării, caprele au fost identificate individual cu etichete electronice și li s-au recoltat probe de sânge pentru analize de laborator de rutină, absolut necesare. Aceste date sunt esențiale pentru a determina gradul de unicitate genetică al populației care a trăit izolată în arhipelagul situat în largul coastei sudice.

Viitorul cercetării științifice

Dacă distincția genetică este confirmată, cercetătorii intenționează să avanseze cu un plan de conservare care implică extinderea controlată a efectivului și depozitarea biologică.

Există posibilitatea ca, pe viitor, materialul genetic să fie pus la dispoziția producătorilor rurali care se confruntă cu provocări climatice similare celor întâlnite pe Santa Bárbara, una dintre cele cinci insule vulcanice care alcătuiesc arhipelagul Abrolhos.