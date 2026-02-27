Semne vechi de 40.000 de ani arată că oamenii înregistrau informații cu mult înainte să scrie

Figurina „Adorantul” din Peștera Geißenklösterle, veche de aproximativ 38.000 de ani. Sursa foto: Landesmuseum Württemberg/ Hendrik Zwietasc

Cu mai bine de 40.000 de ani în urmă, oamenii din Epoca Glaciară sculptau modele repetate de puncte, linii și cruci pe unelte și pe mici figurine din fildeș. Un nou studiu computațional asupra a peste 3.000 dintre aceste semne paleolitice arată că ele nu erau decorațiuni aleatorii, ci secvențe structurate, cu o complexitate măsurabilă. Surprinzător, densitatea lor informațională rivalizează cu cea a proto-cuneiformei, cel mai vechi sistem de scriere cunoscut, apărut în jurul anului 3000 î.e.n. potrivit Science Daily.

Cu peste 40.000 de ani în urmă, oamenii timpurii gravau deja simboluri pe unelte, figurine și alte obiecte. Un nou studiu realizat de lingvistul Christian Bentz de la Universitatea Saarland și de arheologul Ewa Dutkiewicz de la Museum für Vor- und Frühgeschichte (Muzeul de Preistorie și Istorie Timpurie) din Berlin sugerează că aceste secvențe de semne nu erau simple decorațiuni întâmplătoare. În schimb, ele prezintă niveluri de complexitate și densitate informațională similare proto-cuneiformei, cel mai vechi sistem de scriere cunoscut, apărut în jurul anului 3000 î.e.n., cu zeci de mii de ani mai târziu.

Folosind tehnici computaționale, cercetătorii au analizat peste 3.000 de semne sculptate pe 260 de artefacte paleolitice pentru a înțelege mai bine cum ar fi putut evolua scrierea. Rezultatele, publicate în PNAS, au fost clare — iar echipa nu se aștepta la o comparație atât de apropiată cu sistemele timpurii de scriere.

Simboluri paleolitice în Jura Șvabă

Artefacte datând din perioada 34.000–45.000 de ani în urmă prezintă modele recurente de linii, puncte, crestături și cruci. Multe au fost descoperite în peșteri din regiunea Jura Șvabă, în sud-vestul Germaniei. În Peștera Vogelherd din Valea Lone, de exemplu, arheologii au descoperit o mică figurină de mamut sculptată din fildeș de mamut. Suprafața acesteia este marcată cu rânduri de cruci și puncte.

Alte obiecte din aceeași regiune conțin gravuri similare. „Adorantul”, o placă din fildeș de mamut descoperită în Peștera Geißenklösterle din Valea Ach, înfățișează o figură hibrid leu-om și este acoperită cu rânduri de puncte și crestături. O altă sculptură bine cunoscută, Omul-Leu din Peștera Hohlenstein-Stadel din Valea Lone, include crestături dispuse uniform de-a lungul unui braț.

Cercetătorii concluzionează acum că aceste marcaje au fost intenționate. Oamenii din Epoca Pietrei le foloseau probabil pentru a comunica sau pentru a stoca informații. „Cercetarea noastră ne ajută să descoperim proprietățile statistice unice — sau amprenta statistică — ale acestor sisteme de semne, care reprezintă un precursor timpuriu al scrisului”, spune profesorul Christian Bentz.

O tradiție răspândită a semnelor în Epoca Pietrei

Potrivit lui Dutkiewicz, Jura Șvabă este doar una dintre mai multe regiuni-cheie unde apar astfel de simboluri. „Jura Șvabă este una dintre regiunile în care obiectele cu acest tip de semne au fost descoperite cel mai frecvent, dar există, desigur, și alte regiuni importante. Nenumărate unelte și sculpturi din Paleolitic, sau Epoca Veche a Pietrei, poartă secvențe intenționate de semne”, explică ea.

Cercetătorii călătoresc prin Europa la muzee și situri arheologice pentru a identifica exemple suplimentare. „Există multe secvențe de semne pe artefacte. Abia am zgâriat suprafața”, spune Dutkiewicz, care este cercetător asociat și curator al departamentului Epoca Pietrei la Staatliche Museen zu Berlin.

Aceste artefacte provin dintr-o perioadă cu mult anterioară scrisului formal, când Homo sapiens migrase recent din Africa în Europa și întâlnise neanderthalienii. Sprijinită prin finanțare de la Consiliul European pentru Cercetare, echipa investighează modul în care oamenii timpurii codificau informații prin simboluri vizuale.

Densitate informațională comparabilă cu proto-cuneiforma

Echipa a analizat peste 3.000 de semne geometrice de pe aproximativ 260 de obiecte folosind analiză computațională. Scopul lor nu a fost descifrarea simbolurilor, care rămân nedecodate, ci măsurarea proprietăților lor structurale. „Există numeroase teorii, dar până acum s-au realizat foarte puține studii empirice asupra caracteristicilor de bază, măsurabile, ale acestor semne”, explică Bentz.

Studiind frecvența apariției semnelor și gradul lor de predictibilitate în cadrul secvențelor, Bentz a comparat aceste marcaje paleolitice cu proto-cuneiforma și cu sistemele moderne de scriere. „Analizele noastre demonstrează că aceste secvențe de semne nu au legătură cu sistemele de scriere actuale, care reprezintă limbaje vorbite și sunt caracterizate prin densitate informațională ridicată. În schimb, semnele de pe obiectele arheologice sunt frecvent repetate — cruce, cruce, cruce, linie, linie, linie. Acest tip de repetiție nu este o trăsătură a limbajului vorbit”, spune el.

Chiar și așa, densitatea informațională generală a semnelor paleolitice se apropie de cea a celor mai vechi tăblițe proto-cuneiforme din Mesopotamia antică, apărute cu aproximativ 40.000 de ani mai târziu. „Secvențele de semne din scrierea proto-cuneiformă sunt, de asemenea, repetitive, iar semnele individuale sunt repetate într-un ritm similar. Din punct de vedere al complexității, secvențele de semne sunt comparabile”, adaugă Bentz. Dutkiewicz notează: „Figurinele prezintă o densitate informațională mai mare decât uneltele.”

Similaritatea i-a surprins pe cercetători. „Am emis ipoteza că scrierea proto-cuneiformă timpurie ar fi mai asemănătoare cu sistemele de scriere actuale, mai ales datorită apropierii lor în timp. Totuși, cu cât le-am studiat mai mult, cu atât a devenit mai clar că scrierea proto-cuneiformă timpurie este foarte asemănătoare cu secvențele de semne paleolitice mult mai vechi.” Bentz explică faptul că, în urmă cu aproximativ 5.000 de ani, a apărut un nou sistem de scriere care reprezenta direct limbajul vorbit și prezenta modele statistice foarte diferite.

Instrumente computaționale dezvăluie sisteme antice de codificare

Pentru a realiza analiza, echipa a digitalizat secvențele de semne într-o bază de date și le-a evaluat folosind instrumente din lingvistica cantitativă, inclusiv modelare statistică și algoritmi de clasificare prin învățare automată. Ei au evaluat câtă informație ar fi putut transmite potențial semnele și au comparat această capacitate cu cea a scrierii cuneiforme timpurii și a scrierii moderne.

„Din cauza ratei ridicate de repetiții și a predictibilității mari a următorului semn, am putut arăta că entropia — o măsură a densității informaționale — este comparabilă cu cea a proto-cuneiformei, care a apărut mult mai târziu”, spune Bentz. El subliniază că abilitatea umană de a codifica informații s-a dezvoltat treptat, de-a lungul a zeci de mii de ani. „Capacitatea umană de a codifica informații în semne și simboluri s-a dezvoltat pe parcursul a mii de ani. Scrierea este doar o formă specifică într-o lungă serie de sisteme de semne.”

Bentz subliniază, de asemenea, că procesul de codificare rămâne fundamental pentru tehnologia modernă. „Continuăm să dezvoltăm noi sisteme de codificare a informației. Codificarea stă și la baza sistemelor informatice.” Modelele lingvistice de mari dimensiuni, o formă proeminentă de inteligență artificială, se bazează pe predictibilitatea secvențelor de limbaj pentru a determina ce parte a unui cuvânt este probabil să apară în continuare.

Ce înregistrau oamenii din Epoca Pietrei?

Studiul nu stabilește exact ce informații transmiteau aceste simboluri. „Însă rezultatele ne pot ajuta să restrângem posibilele interpretări”, spune Dutkiewicz. Deși societățile moderne beneficiază de mii de ani de cunoaștere acumulată, oamenii moderni din punct de vedere anatomic din Paleolitic aveau abilități cognitive comparabile cu ale noastre.

Capacitatea de a înregistra și împărtăși informații i-ar fi putut ajuta pe oamenii timpurii să coordoneze grupuri și să supraviețuiască. Obiectele în sine sugerează portabilitate. „Erau meșteșugari extrem de pricepuți. Se vede că purtau obiectele cu ei. Multe dintre ele încap chiar în palma mâinii. În acest sens, obiectele sunt similare cu tăblițele proto-cuneiforme”, explică Dutkiewicz.