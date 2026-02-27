Număr uluitor de descoperiri astronomice, într-o singură noapte. Observatorul Vera Rubin a emis 800.000 de alerte de schimbări pe cer

Observatorul Vera C. Rubin scanează întregul cer, de pe vârful muntelui Cerro Pachón din Chile. Sursa foto: Hepta

Recent pus în funcțiune, Observatorul Vera C. Rubin a emis 800.000 de alerte astronomice într-o singură noapte - un număr uluitor de descoperiri nocturne, care se estimează că va crește de aproape zece ori până la sfârșitul acestui an, potrivit Live Science.

Telescopul, care scanează întregul cer din poziția sa de pe vârful muntelui Cerro Pachón din Chile, a generat aceste alerte pentru a direcționa oamenii de știință către „noi asteroizi, stele în explozie și alte schimbări pe cerul nopții”, au declarat reprezentanții Fundației Naționale pentru Știință a SUA (NSF) într-un comunicat.

Iar Rubin este abia la început, deoarece cercetătorii se așteaptă ca, în cele din urmă, să emită 7 milioane de alerte în fiecare noapte.

„Prin conectarea oamenilor de știință la un flux vast și continuu de informații, observatorul va face posibilă urmărirea evenimentelor din univers pe măsură ce se desfășoară, de la cele explozive până la cele mai slabe și efemere”, a declarat Luca Rizzi, director de program NSF pentru infrastructură de cercetare, în comunicat.

Prinderea supernovelor, asteroizilor și obiectelor interstelare în plină desfășurare

Aceste alerte le vor permite oamenilor de știință să colaboreze într-un mod fără precedent, a menționat NSF, deoarece Rubin va identifica rapid informații ce pot fi urmărite ulterior de alte telescoape de la sol sau din spațiu. Alertele lui Rubin ar putea, de asemenea, să aducă lumină asupra unor mistere astronomice în desfășurare, care necesită reacții rapide pentru a colecta mai multe date.

„Oamenii de știință vor avea o capacitate mai mare de a surprinde supernovele în primele lor momente, de a descoperi și urmări asteroizi pentru a evalua potențialele amenințări la adresa Pământului și de a identifica obiecte interstelare rare în timp ce traversează în grabă sistemul solar”, au scris reprezentanții NSF în comunicat. „Cercetătorii pot folosi apoi aceste date pentru a înțelege mai bine natura materiei întunecate, a energiei întunecate și alte aspecte necunoscute ale universului.”

Începe programul de 10 ani Legacy Survey of Space and Time

Sistemul de alerte al lui Rubin începe să fie operațional cu puțin timp înainte ca observatorul să demareze, mai târziu în acest an, un program de 10 ani cunoscut sub numele de Legacy Survey of Space and Time (LSST).

Rubin va efectua scanări nocturne ale cerului pentru a genera o imagine a întregului cer din emisfera sudică o dată la câteva nopți, folosind cea mai mare cameră digitală construită vreodată pentru a detecta orice schimbare pe cer.

„Ceea ce este revoluționar la Rubin este capacitatea sa de a surprinde atât schimbările rapide, cât și evoluția pe termen lung a cerului”, a declarat Rosaria Bonito, cercetător la Institutul Național de Astrofizică din Italia și copreședinte al colaborării științifice Rubin LSST pentru fenomene tranzitorii și stele variabile, în comunicat.