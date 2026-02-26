Alinierea planetelor pe 28 februarie, fenomen rar pe cer. Ce vom vedea cu ochiul liber

Aliniere planetară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O nouă aliniere de planete readuce în atenție spectacolele rare de pe cer. Pe 28 februarie, șase dintre vecinii cosmici ai Pământului vor putea fi observați simultan, într-un fenomen impresionant, vizibil pentru scurt timp după apus.

6 planete se aliniază pe cer în 28 februarie

Pe 28 februarie, o „paradă planetară” va aduce pe bolta cerească șase planete: Venus, Mercur și Saturn vor putea fi văzute relativ ușor, în timp ce Neptun, Uranus și Jupiter vor completa tabloul ceresc.

Dacă cerul va fi senin și va exista o perspectivă liberă spre vest, imediat după apus se vor putea observa Venus și Mercur, poziționate aproape de Saturn. Neptun se va afla chiar lângă Saturn, însă pentru a fi zărit va fi necesar un telescop cu diametrul de aproximativ 15 centimetri, iar chiar și așa observarea va fi dificilă în lumina crepusculului.

Venus, Mercur și Saturn vor putea fi văzute cu ochiul liber, deși un binoclu pentru observații astronomice poate fi de ajutor. Venus și Mercur vor fi cel mai aproape de orizont în timpul amurgului, cu Saturn situat ceva mai sus pe cer.

Cele patru planete — Venus, Mercur, Saturn și Neptun — vor fi vizibile la aproximativ 30 de minute după apus și vor rămâne pe cer circa 45 de minute.

Ce vom vedea pe cerul nopții

După identificarea primelor patru planete, privirea poate fi îndreptată sus, spre sud, unde Jupiter va străluci puternic în constelația Gemeni. Planeta uriașă va apărea ca o lumină albicioasă, constantă, care nu pâlpâie precum stelele. Între Jupiter și celelalte patru planete se vor afla, aproximativ la jumătatea distanței, cele trei stele din Centura lui Orion.

Și Uranus va fi prezent pe cerul nopții, însă va putea fi observat mai bine cu ajutorul unui binoclu sau al unui telescop mic. Pentru a-l localiza, se poate urmări din nou Centura lui Orion — stelele Alnitak, Alnilam și Mintaka — în sus, până la roiul deschis Pleiadele, cunoscut și ca „Cele Șapte Surori” (M45). Uranus se va afla puțin sub Pleiade, în constelația Taur.

Ca element suplimentar de interes, în seara de 28 februarie, Luna — iluminată în proporție de aproximativ 92%, în faza de Lună gibbosa în creștere — se va apropia de roiul Beehive (M44 sau NGC 2632), un roi strălucitor format din aproximativ 1.000 de stele, situat la circa 577 de ani-lumină de Sistemul Solar.

La doar câteva zile distanță, pe 3 martie, spectacolul va continua cu o eclipsă totală de Lună, când Luna plină va traversa umbra Pământului. În timpul fenomenului, denumit și „Lună sângerie”, suprafața Lunii va căpăta o nuanță roșiatică-arămie timp de aproximativ 58 de minute.