Istoricii au descoperit o pagină demult pierdută din „Palimpsestul lui Arhimede”, o comoară de tratate matematice antice rare

Rugăciunile acoperă parțial diagramele din Despre sferă și cilindru, tratat scris de Arhimede. Sursa foto: Blois, Musée des Beaux-Arts / IRHT-CNRS”

O filă dintr-un manuscris medieval care conține tratate matematice grecești antice a fost redescoperită în arhivele unui muzeu francez. Anterior, istoricii presupuneau că pagina rară fusese pierdută pentru totdeauna, potrivit revistei Smithsonian.

Cunoscut sub numele de Palimpsestul lui Arhimede, manuscrisul este un document de 177 de pagini creat în secolul al X-lea d.Hr. Acesta conține copii rare ale tratatelor lui Arhimede, matematician din secolul al III-lea î.Hr., împreună cu scrieri ale altor autori.

„Această carte nu încetează să-și dezvăluie secretele,” a declarat William Noel, curator de manuscrise antice la Walters Art Museum, pentru revista Smithsonian, în 2007. „Este ca și cum ai lucra cu o minte genială; ești făcut să gândești lucrurile în moduri noi — de la detaliile istoriei medievale până la rădăcinile calculului și fizicii.”

Arhimede a făcut descoperiri esențiale în matematică, inginerie și fizică. În secolul al VI-lea d.Hr., Isidor din Miletu, arhitectul Hagia Sophia, a compilat prima colecție cunoscută a tratatelor sale. Astăzi, două dintre tratatele sale — Metodași Stomachion — supraviețuiesc doar prin intermediul Palimpsestului lui Arhimede, creat de un scrib necunoscut la Constantinopol.

Manuscrisul a ajuns ulterior într-o mănăstire, unde călugării din secolul al XIII-lea au decis să „spele, frece și rescrie” paginile, scrie Richard Whiddington de la Artnet. Ei au refolosit pergamentul cu tratatele lui Arhimede ca pe o carte de rugăciuni.

„Această practică de reciclare era obișnuită la vremea respectivă pentru materialele de scris din piele de animal, care erau extrem de costisitoare,” potrivit unei declarații a Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Trei file pierdute

În 1906, un istoric a fotografiat fiecare pagină a manuscrisului. Dar, în anii care au urmat, trei file au dispărut. Între timp, manuscrisul a fost vândut pentru 2 milioane de dolari la o licitație Christie’s în 1998 și a fost ulterior expus la Walters Art Museum. Cercetătorii spun acum că au recuperat una dintre aceste file pierdute.

Descoperirea a început cu o conversație prietenească între colegi. Victor Gysembergh, istoric la Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), spune pentru Agence France-Presse (AFP) că el și colegii săi discutau despre faptul că regii francezi obișnuiau să păstreze părți prețioase ale bibliotecilor lor în orașul Blois.

Gysembergh le-a sugerat colegilor săi: „Hei, să vedem dacă există un palimpsest în Blois,” le-a spus AFP. „A fost foarte neașteptat să dăm peste un manuscris grecesc. Și și mai neașteptat să găsim un tratat științific din secolul al X-lea!”

„Textul antic rămâne și astăzi inaccesibil”

Documentul pe care l-au găsit la Musée des Beaux-Arts — fila 123 a manuscrisului — corespundea fotografiilor din 1906.

„Pe una dintre cele două fețe, un text de rugăciuni acoperă parțial diagrame geometrice și un pasaj din tratatul Despre sferă și cilindru, Cartea I, Propozițiile 39 până la 41, mare parte din acesta fiind încă, în mare măsură, lizibil,” potrivit declarației CNRS. „Cealaltă parte este acoperită de o ilustrație adăugată în secolul XX, reprezentând profetul Daniel înconjurat de doi lei, sub care textul antic rămâne și astăzi inaccesibil prin metodele convenționale de examinare.”

Cercetătorii și-au publicat descoperirile în German Journal of Papyrology and Epigraphy. Ei speră să folosească raze X și imagistică multispectrală pentru a descifra textul care a fost acoperit. Această tehnică fusese folosită pentru a dezvălui pasaje din manuscris la începutul anilor 2000.

„Am documentat totul și am salvat toate bucățile mici din carte, inclusiv cioburi de vopsea, fragmente de pergament și fire, și le-am pus în huse ca să știm de pe ce pagini proveneau,” și-a amintit Abigail Quandt, conservator principal de manuscrise și cărți rare la Walters Art Museum, într-o declarație din 2011 despre analiză. „Am stabilizat cerneala care se decojea de pe pergament folosind o soluție de gelatină, am făcut nenumărate reparații cu hârtie japoneză și am reatașat filele separate.”

Oficialii nu sunt siguri dacă fila redescoperită se va alătura restului manuscrisului din Baltimore.