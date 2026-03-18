Dick Van Dyke își atribuie longevitatea unui obicei, iar știința îl susține. Legendarul actor are 100 de ani

Dick Van Dyke, legendarul actor și comediant american cunoscut pentru rolurile din filme clasice precum Mary Poppins și Chitty Chitty Bang Bang, a împlinit 100 de ani pe 13 decembrie 2025. Actorul îndrăgit își pune longevitatea remarcabilă pe seama atitudinii sale pozitive și a faptului că nu se enervează.

Deși longevitatea depinde, desigur, de mulți factori – inclusiv genetica și stilul de viață – există un sâmbure de adevăr în afirmațiile lui Van Dyke, potrivit Science Alert.

Perspectiva pozitivă asupra vieții, strâns legată de longevitate

Numeroase studii au arătat că menținerea unui nivel scăzut de stres și o perspectivă pozitivă și optimistă asupra vieții sunt corelate cu o durată de viață mai mare.

De exemplu, la începutul anilor 1930, cercetătorii au cerut unui grup de 678 de călugărițe novice – majoritatea în vârstă de aproximativ 22 de ani – să scrie o autobiografie la intrarea în mănăstire.

Șase decenii mai târziu, cercetătorii le-au analizat lucrările și au comparat rezultatele cu starea de sănătate a femeilor pe termen lung.

Aceștia au descoperit că femeile care exprimau mai multe emoții pozitive la începutul vieții (de exemplu, recunoștință în loc de resentimente) au trăit, în medie, cu zece ani mai mult decât cele ale căror texte aveau un ton mai negativ.

Un studiu din Marea Britanie a arătat, de asemenea, că persoanele mai optimiste au trăit cu 11% până la 15% mai mult decât cele pesimiste.

Iar în 2022, un studiu care a analizat aproximativ 160.000 de femei din diverse medii etnice a constatat că cele care se considerau mai optimiste aveau șanse mai mari să trăiască până la 90 de ani, comparativ cu pesimistele.

Ce efecte are furia asupra inimii

O posibilă explicație pentru aceste rezultate ține de efectele pe care furia le are asupra inimii.

Persoanele cu o perspectivă mai pozitivă sau optimistă asupra vieții par să gestioneze mai bine furia. Acest lucru este important, deoarece furia poate avea numeroase efecte semnificative asupra organismului.

Furia declanșează eliberarea de adrenalină și cortizol, principalii hormoni ai stresului – în special la bărbați. Chiar și izbucnirile scurte de furie pot duce la deteriorarea sănătății cardiovasculare.

Presiunea suplimentară pe care stresul cronic și furia o exercită asupra sistemului cardiovascular a fost asociată cu un risc crescut de apariție a unor afecțiuni precum bolile de inimă, accidentul vascular cerebral și diabetul de tip 2.

Aceste boli sunt responsabile pentru aproximativ 75% dintre decesele premature. Deși stresul și furia nu sunt singurele cauze, ele contribuie semnificativ la apariția acestora.

Ce sunt telomerii și cum sunt influențați de stres

Astfel, atunci când Dick Van Dyke spune că nu se enervează, acesta ar putea fi unul dintre motivele longevității sale.

Există și o explicație mai profundă, la nivel celular, privind influența stresului asupra longevității, care are legătură cu telomerii. Aceștia sunt structuri de protecție aflate la capetele cromozomilor (pachetele de ADN din celule).

În celulele tinere și sănătoase, telomerii sunt lungi și rezistenți. Însă, pe măsură ce îmbătrânim, aceștia se scurtează și se degradează treptat. Când devin prea uzați, celulele nu se mai pot divide și repara eficient, ceea ce accelerează procesul de îmbătrânire.

Stresul a fost asociat cu scurtarea mai rapidă a telomerilor, ceea ce îngreunează comunicarea și regenerarea celulară. Cu alte cuvinte, emoțiile care induc stres, precum furia necontrolată, pot accelera îmbătrânirea.

Un studiu a arătat, de asemenea, că meditația – care ajută la reducerea stresului – este asociată pozitiv cu lungimea telomerilor. Astfel, gestionarea mai bună a furiei ar putea contribui la o viață mai lungă.

La acestea se adaugă faptul că persoanele optimiste tind să adopte mai des obiceiuri sănătoase, precum exercițiile fizice regulate sau alimentația echilibrată, ceea ce sprijină sănătatea și longevitatea prin reducerea riscului de boli cardiovasculare. Chiar și Dick Van Dyke încearcă să facă mișcare de cel puțin trei ori pe săptămână.

Cum îți poți îmbunătăți longevitatea

Dacă vrei să trăiești la fel de mult ca Dick Van Dyke, există lucruri pe care le poți face pentru a-ți gestiona stresul și furia.

Contrar credinței populare, „descărcarea” furiei prin lovirea unui sac, țipatul într-o pernă sau alergarea până când trece nu ajută de fapt. Aceste acțiuni mențin organismul într-o stare de alertă, afectând sistemul cardiovascular și prelungind răspunsul la stres.

O abordare mai calmă este mai eficientă. Încetinirea respirației, numărarea respirațiilor sau folosirea altor tehnici de relaxare (precum yoga) pot calma sistemul cardiovascular, în loc să-l suprastimuleze. În timp, acest lucru reduce presiunea asupra inimii și poate contribui la o viață mai lungă. Este important să aplici aceste metode ori de câte ori te simți foarte stresat sau furios.

Cum poți să devii mai pozitiv

Poți, de asemenea, să-ți crești nivelul emoțiilor pozitive încercând să fii mai prezent în viața de zi cu zi. Fiind prezent, devii mai conștient de ceea ce se întâmplă în jurul tău și în interiorul tău.

De exemplu, dacă plănuiești să ieși la cină cu partenerul, încearcă să fii mai atent la experiență: alege un restaurant care vă place cu adevărat sau un loc mai liniștit, unde să puteți vorbi în voie. Încetinește ritmul și încearcă să te concentrezi pe moment, folosindu-ți cât mai mult simțurile.

De asemenea, poți stimula emoțiile pozitive făcând loc jocului în viața ta. Pentru adulți, „joaca” înseamnă să faci ceva pur și simplu pentru plăcere, fără un scop anume. Acest lucru îți poate aduce un plus de emoții pozitive, cu beneficii asupra sănătății.

Sfaturile lui Dick Van Dyke ar putea fi corecte. Deși nu putem controla toți factorii care ne influențează sănătatea, învățarea gestionării furiei și adoptarea unei perspective mai pozitive asupra vieții pot contribui la bunăstare și la o viață mai lungă.