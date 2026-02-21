Fenomen rar la finalul lunii februarie. Șase planete se aliniază pe cer într-un spectacol astronomic uimitor

Fenomenul, cunoscut drept aliniere planetară, are loc atunci când cel puțin patru sau cinci planete pot fi văzute simultan. Foto: Getty Images

Un spectacol ceresc deosebit va atinge punctul culminant pe 28 februarie, când Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun vor apărea aliniate pe cer, scrie The Guardian.

Pasionații de astronomie vor avea parte, la finalul acestei luni, de un fenomen spectaculos: șase planete vor putea fi observate apropiate una de cealaltă pe cerul nopții.

Fenomenul, cunoscut drept „paradă planetară” sau aliniere planetară, are loc atunci când cel puțin patru sau cinci planete pot fi văzute simultan, potrivit NASA. Pe 28 februarie, cei care privesc cerul vor putea observa Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun dispuse aparent într-o linie, într-o configurație rară.

De ce apar paradele planetare?

Planetele orbitează Soarele aproximativ în același plan, numit plan ecliptic. Deși fiecare se deplasează cu viteze diferite și la distanțe variate, există momente în care, privite de pe Pământ, par să se alinieze.

Alinierea este însă doar un efect vizual. În realitate, planetele se află la distanțe de la milioane până la miliarde de kilometri unele de altele.

S-a mai întâmplat?

Da. Pe 27 februarie 2025, șapte planete – Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun – au fost vizibile într-o aliniere rară, care nu va mai avea loc până în 2040.

La acel moment, Greg Brown, astronom la Royal Observatory Greenwich, declara pentru PA Media: „Grupuri de trei, patru sau chiar cinci planete vizibile nu sunt neobișnuite și apar în mod regulat pe parcursul anului. Însă cu cât sunt implicate mai multe planete, cu atât condițiile necesare pentru a fi vizibile simultan sunt mai stricte. De aceea, paradele complete cu șapte planete sunt destul de rare.”

Ce planete pot fi văzute cu ochiul liber?

Potrivit NASA, perioadele în care pot fi observate mai multe planete simultan pot dura de la câteva săptămâni la peste o lună, deoarece mișcarea planetelor este lentă și graduală. Unii observatori ar putea surprinde alinierea încă din acest weekend, însă data de 28 februarie este specială deoarece atunci planetele vor fi cel mai strâns grupate și mai multe dintre ele vor putea fi văzute împreună pe cerul serii.

Patru planete – Mercur, Venus, Marte și Jupiter – vor fi vizibile cu ochiul liber. În schimb, Uranus și Neptun vor putea fi observate doar cu ajutorul unui binoclu sau al unui telescop, fiind situate în regiunile îndepărtate și reci ale sistemului solar. Mercur poate fi uneori dificil de zărit, din cauza poziției sale joase, aproape de orizont.

Care este momentul optim pentru observație?

Cel mai bun moment pentru a vedea alinierea va fi la aproximativ 30 de minute după apusul soarelui. Aplicația Star Walk recomandă ca privirea să fie orientată spre cerul vestic, cât mai aproape de orizont, într-un loc fără obstacole și cu condiții meteo favorabile.

NASA precizează că, pentru a fi vizibilă fără instrumente optice, o planetă ar trebui să se afle la cel puțin câteva grade deasupra orizontului, ideal la 10 grade sau mai mult. Atmosfera terestră atenuează lumina obiectelor cerești aflate aproape de linia orizontului, iar chiar și planetele strălucitoare pot deveni greu sau imposibil de observat atunci când sunt prea jos.

Unde poate fi urmărit fenomenul?

Alinierea va putea fi observată din întreaga lume, însă pentru că 28 februarie este o dată medie, în unele regiuni fenomenul ar putea fi vizibil cu câteva zile înainte sau după această dată.

Conform Star Walk, cele mai bune momente de observație sunt: 25 februarie pentru São Paulo, 28 februarie pentru Atena, New York, Mexico City și Tokyo, 1 martie pentru Beijing, Berlin, Londra și Mumbai, iar 2 martie pentru Reykjavik.