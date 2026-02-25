Eclipsă totală de lună, pe 3 martie: Când și unde poți vedea „Luna Sângerie”. Fenomenul rar de pe cer va mai avea loc abia în 2028

Luna sângerie. Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta

O eclipsă totală de Lună va fi vizibilă din anumite părți ale Americii de Nord, în noaptea de 2 spre 3 martie 2026, însă nu toată lumea are garanția că o va putea vedea. Lumina zilei sau norii pot obstrucționa vederea, în funcție de locație, iar poziția joasă a Lunii față de orizont în timpul eclipsei poate crea, de asemenea, probleme.

Din fericire, indiferent unde te afli pe Pământ, poți urmări „luna sângerie” online și te poți bucura de cele 58 de minute de totalitate, când Luna intră complet în umbra întunecată (umbra) a Pământului și capătă o culoare roșiatică.

Va fi ultima eclipsă totală de Lună până în ajunul Anului Nou 2028 și ultima vizibilă din America de Nord până pe 25–26 iunie 2029, potrivit Live Science.

Întreaga eclipsă lunară din 2–3 martie — de la momentul în care penumbra Pământului începe să acopere Luna până când aceasta iese complet din umbră — durează aproximativ 5 ore și jumătate, între 3:44 și 9:23 a.m. EST, marți (3 martie), potrivit Time and Date. Cu transmisiuni live urmărite pe telefon, tabletă și/sau laptop, poți comuta între imagini ale eclipsei din diverse regiuni ale Americii de Nord, precum și din Australia, Noua Zeelandă și Asia de Est.

Accesul la transmisiuni online va fi deosebit de important pentru pasionații de astronomie din Europa, Africa și cea mai mare parte a Asiei — unde eclipsa nu va fi deloc vizibilă — sau pentru cei aflați în fusurile orare estice din America de Nord. Din Midwest până pe Coasta de Vest a Americii de Nord, Luna aflată în totalitate va fi vizibilă deasupra orizontului vestic. Totuși, în cea mai mare parte a Coastei de Est, Luna va începe să apună chiar în momentul în care atinge faza de totalitate.

Cum să vezi eclipsa de „lună sângerie” din 3 martie 2026 de oriunde de pe Pământ

Iată o selecție de organizații astronomice din întreaga lume care plănuiesc să transmită live acest eveniment spectaculos, folosind adesea fluxuri video unice din diferite colțuri ale globului.

Timeanddate.com

Unul dintre cei mai de încredere furnizori de transmisiuni live pentru eclipse de toate tipurile, echipa Timeanddate.com va reveni cu fluxuri live din întreaga lume. Prezentatorii Graham Jones și Anne Buckle vor fi gazdele obișnuite.

De această dată li se vor alătura Preethi Krishnamoorthy și Avinash Surendran, cunoscuți drept Starry Knights, care vor transmite din Hawaii, alături de alte imagini de la Observatorul Perth din Australia și de la observatorul mobil al site-ului, aflat în apropiere de Los Angeles.

Griffith Observatory

Urmărește transmisiunea live de la Griffith Observatory din Los Angeles între 12:47 a.m. și 6:25 a.m. PST, pe 3 martie, dacă vremea permite. Poți afla mai multe despre difuzare pe pagina sa principală.

Perspectiva oferită de Griffith va fi probabil una dintre cele mai bune din America de Nord, perfect poziționată pentru a surprinde întregul eveniment de la început până la sfârșit, la fel ca în orice loc din California. ( Este un eveniment exclusiv online, fără participare publică la fața locului.)

The Virtual Telescope Project

Astrofizicianul Gianluca Masi, fondatorul The Virtual Telescope Project, va coordona o transmisiune cu imagini live de la astrofotografi care vor difuza în direct eclipsa totală de Lună din diferite colțuri ale globului, începând cu 3:30 a.m. EST.

Acoperirea din America de Nord va include transmisiuni din Florida, Michigan, New Mexico și Montreal, iar locațiile din Australia vor oferi imagini din Queensland, New South Wales, Victoria și Australia de Vest.

Intervalele de totalitate ale eclipsei lunare:

Ora Estului (Eastern): 6:04–7:02 a.m. EST, 3 martie (în majoritatea zonelor, apusul Lunii are loc în timpul totalității)

Ora Centrală (Central): 5:04–6:02 a.m. CST, 3 martie

Ora Muntelui (Mountain): 4:04–5:02 a.m. MST, 3 martie

Ora Pacificului (Pacific): 3:04–4:02 a.m. PST, 3 martie

Ora Alaska: 2:04–3:02 a.m. AKST, 3 martie

Ora Hawaii: 1:04–2:02 a.m. HST, 3 martie