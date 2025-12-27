O strălucire fantomatică a fost observată emanând din organisme vii în 2025

Ființele vii produc „biofotoni” FOTO: Getty Images

Anul acesta, oamenii de știință au observat o strălucire stranie emanând de la șoareci, care dispare după moarte, amintind de teorii paranormale despre o aură a corpului. Descoperirea a dus la un val de interes pentru știința care stă la baza biofotonilor.

Biofotonii sunt particule de lumină extrem de slabe, produse de structuri din celulele vii, inclusiv de mitocondrii, care generează energie. Cercetătorii caută de mult timp aceste semnale evazive și abia perceptibile, iar domeniul a fost adesea controversat, în parte din cauza dificultății extreme de a separa biofotonii de alte surse de lumină, precum radiația infraroșie, și de a demonstra că sunt reali.

Obstacolele experimentale au făcut ca studiile anterioare asupra biofotonilor să se concentreze, de regulă, pe părți mai mici și specifice ale corpului. Însă, în luna mai, Daniel Oblak de la Universitatea din Calgary, Canada, și colegii săi au detectat biofotoni emanând din întregul corp în cazul a patru șoareci fără blană. După ce șoarecii au murit, acești biofotoni s-au estompat rapid, relatează NewScientist.

Ei au detectat, de asemenea, biofotoni emiși de frunzele unui arbore-umbrelă (Heptapleurum arboricola). Acest studiu mai cuprinzător și mai atent a făcut existența lor mai greu de negat.

În săptămânile care au urmat publicării studiului, Oblak și echipa sa au făcut precizări suplimentare. Asemănarea fenomenului cu o „aură” psihică — strălucirea despre care mediumii susțin că poate indica starea fizică și spirituală a unei persoane — ar fi putut explica parțial interesul publicului pentru această cercetare, spune Oblak. „A fost o persoană din Argentina care a insistat să studiem cum mâna lui părea să radieze atunci când atingea sau vindeca oameni”.

Însă știința din spatele biofotonilor este reală, iar mulți oameni de știință au abordat echipa lui Oblak pentru a colabora la studii ulterioare, spune acesta. O propunere implică investigarea posibilelor mecanisme de producere a biofotonilor la plante — un expert în modificarea genetică a semințelor a sugerat că ar putea explora acest lucru prin dezactivarea anumitor gene și observarea modului în care se schimbă cantitatea de biofotoni produși.

Determinarea modului în care biofotonii se corelează cu procesul de germinare a semințelor ar putea găsi, de asemenea, aplicații în agricultură, spune Oblak. „Ai putea analiza un eșantion de semințe și să știi pur și simplu dacă procesul de germinare a avut loc pentru fiecare dintre ele, fără să le atingi efectiv”.