Revoluția Braille la Gaudeamus: cum arată o carte pentru nevăzători, văzută pentru prima dată de mii de români

sursa foto: Antena 3 CNN

Un proiect ce ar putea schimba viața a mii de români cu deficiențe de vedere a fost în centrul atenției la Târgul de Carte Gaudeamus 2025. La standul Editurii RAO au fost prezentate o serie de volume în ediția Braile, publicate de Editura Epsilon Ascendo.

Într-o lume dominată de ecrane, audiobook-uri și platforme digitale, RAO și Editura Epsilon Ascendo readuce în prim-plan lectura clasică, de data aceasta, în formă tactilă. Scopul principal al demersului este să redea nevăzătorilor bucuria de a citi cu propriile mâini.

În România, doar o mică parte dintre persoanele nevăzătoare au acces la cărți tipărite în Braille. Statisticile arată o realitate dură: sub 5% din titlurile literare sau educaționale sunt disponibile în acest format. La nivel mondial, procentul urcă doar la 10%, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății.

Cei care nu cunosc alfabetul Braille trebuie să știe că este un sistem de puncte în relief, citite prin atingere. Fiecare combinație de puncte reprezintă o literă, o cifră sau un semn de punctuație. Cărțile Braille sunt însă mult mai voluminoase decât cele clasice. De exemplu, un roman de 300 de pagini în format obișnuit poate ajunge la șase volume Braille.

Tipografia folosește echipamente moderne și un software special care transformă textul clasic în Braille cu o precizie perfectă. Procesul durează doar câteva minute, iar rezultatul este o carte care poate fi citită prin atingere de orice persoană nevăzătoare.

La standul RAO, vizitatorii au fost invitați să atingă pentru prima dată o pagină tipărită în Braille și să răspundă la o întrebare simplă: „Ce carte ai vrea să poată fi citită de cineva care nu vede?”. Răspunsurile au fost dintre cele mai variate, de la „Micul Prinț” la „Moromeții” sau „Biblia”, semn că nevoia de diversitate culturală este uriașă.

Proiectul este o premieră națională și una dintre puținele inițiative de acest gen din Europa.