Mii de oameni au participat la concertul de colinde al Corului Madrigal, în aer liber, în faţa Casei Mița Biciclista

Corul Madrigal a susţinut, sâmbătă, un concert extraordinar de colinde, cu 11.000 de spectatori, în faţa unei case istorice din centrul Bucureştiului. "Suntem emoționați şi copleşiți de numărul mare de oameni care au ales să ne fie alături la concertul de colinde susținut de Corul Madrigal", au transmis organizatorii.

"În acestă seară, mii de oameni la concertul de colinde din față de la Mița Biciclista!

Felicitări și mulțumiri!

Le multumesc tuturor bucureștenilor care ne fac, din inițiativa lor, orașul mai frumos în această perioadă! Antreprenori cu mici afaceri, grupuri de inițiativă (vezi "Străzi pentru Oameni"), simpli cetățeni, vecinii noștri, se implică pentru ca orașul nostru să fie frumos și să fim o comunitate legată.

Va mulțumesc tuturor, sper ca în timp și noi, administrația, să vă merităm și să ne ridicăm la nivelul dumneavoastră!", a declarat Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.

"A fost foarte frumos, a fost un concert sublim, ne place foarte mult. Au o voce angelică", a spus o spectatoare.

"A fost magic, a fost plin de lume, s-a şi cântat în cor", a afirmat o altă participantă la eveniment.

"Colindele româneşti care au fost interpretate astăzi au adunat peste 10.000 de oameni. Acest concert este un dar pe care l-am dorit să-l facem bucureştenilor", a transmis unul dintre organizatori.

"Ne bucurăm să fim alături de bucureşteni să să aducem colindul mai aproape de sufletele lor, acum când ne pregătim de Crăciun", a declarat Emil Pantelimon, manager Madrigal.