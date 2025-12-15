Art Safari se mută din Palatul Dacia-România în Piaţa Amzei. În 2026 vor fi două sezoane de expoziții

Art Safari se mută din Palatul Dacia-România în Piaţa Amzei. FOTO: Facebook Art Safari

Art Safari îşi schimbă adresa, începând cu anul 2026, în Piaţa Amzei din Capitală, într-un nou spaţiu expoziţional de cca. 4.500 mp, după 12 ani şi 17 ediţii găzduite în mai multe clădiri istorice ale Bucureştiului.

Primarul Sectorului 1 Bucureşti, George-Cristian Tuţă, a afirmat că "mutarea Art Safari în noul spaţiu expoziţional din Amzei este doar o parte din efortul administrativ din ultimul an de reconstrucţie a comunităţilor creative, culturale şi de business din Sectorul 1".



Programul expoziţional din anul 2026, care va include două sezoane, marchează aniversarea a 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi printr-o expoziţie-tribut inspirată de o amplă cercetare a Doinei Lemny, completată de alte expoziţii retrospective de anvergură dedicate pictorului saloanelor elegante, Nicolae Vermont, marelui poet Mihai Eminescu, uriaşului dirijor care a fost Sergiu Celibidache, dar şi culturii contemporane, începând cu Pop Culture.



În perioada 26 martie-19 iulie va avea loc primul sezon expoziţional al anului 2026 care conectează patrimoniul şi arta contemporană - picturi, sculpturi, instalaţii din colecţii muzeale sau private, plus scenografii speciale, scrie Agerpres.



Printre expoziţiile importante ale acestui sezon se numără "Vermont şi farmecul Belle Epoque" (Pavilionul Muzeal), ce readuce în atenţie o perioadă considerată de mulţi drept cea mai frumoasă - ultima perioadă romantică - din istoria României, "R:Eminescu. Poetul raţional" (Pavilionul istoric), care îl prezintă pe marele poet dincolo de clişee, "Felix Aftene. Jurnal" (Pavilionul Contemporan), alături de Pavilionul Internaţional şi Pavilionul expoziţiilor temporare.



Expoziţiile vor putea să fie explorate şi în cadrul tururilor ghidate dedicate studenţilor, seniorilor sau publicului larg.



De asemenea, vor fi programate tururi speciale dedicate unor anumite expoziţii. Odată cu noua ediţie debutează şi sezonul de evenimente speciale - Brunch at the Museum, The Art of Yoga, ateliere de artă - Art, Bubbles & Desserts, care îmbină arta cu momente de relaxare şi experienţe memorabile. Mai multe detalii despre evenimente şi bilete sunt disponibile pe artsafari.ro, la secţiunea Evenimente.



Art Safari anunţă şi extinderea zonei educaţionale şi continuarea celor peste 200 de colaborări deja începute cu şcoli şi universităţi din toată ţara, programul pentru tineri oferind oportunităţi de voluntariat, tarife speciale şi reduceri la bilete pentru elevi şi studenţi, dar şi evenimente şi tururi dedicate şcolilor/claselor, pentru ca fiecare vizită să devină o experienţă memorabilă de învăţare.



Un proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii, Art Safari este realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti. În cele 16 ediţii de până acum a înregistrat peste un milion de vizitatori.



Muzeul Municipiului Bucureşti (MMB) are un proiect de reabilitare, restaurare şi consolidare a Palatului Dacia-România, cu valoare de patrimoniu.



"Palatul Dacia-România a fost achiziţionat de PMB în 2013 pentru proiectul multianual - cum a fost numit atunci - Pinacoteca Bucureşti. Imobilul ajunge în administrarea MMB abia în 2019. Între 2019 şi 2021 am reuşit să finalizăm studiile DTAC şi DALI privind reabilitarea, restaurarea şi consolidarea acestui imobil cu valoare de patrimoniu şi clasat în gradul II de risc seismic. Autorizaţia de construcţie a fost eliberată, iar proiectul a fost preluat de AMCCRS în 2023", declara Majuru pentru Agerpres.



El a menţionat că, între timp, în acest imobil dezafectat a început să se organizeze proiectul cultural Pavilionul de Artă Art Safari-Bucureşti, iniţiat de Fundaţia Centrul Cultural Art Society, în baza unui acord de parteneriat cu MMB, iar lucrările pentru Pinacotecă au fost întârziate.