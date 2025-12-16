Castelul de la Căpâlnaș se vinde: Proprietarul are ofertă de 800.000 de euro de la un cumpărător și întreabă statul român dacă îl vrea

Proprietarul Castelului Mocioni-Teleki de la Căpâlnaş, o clădire istorică veche 150 de ani numită și „micul Trianon”, a notificat autorităţile că are un cumpărător dispus să plătească 800.000 de euro pentru imobil şi cere Consiliul Judeţean (CJ) Arad să decidă dacă îşi exercită sau renunţă la dreptul de preempţiune (n.r. prioritate la cumpărare din punct de vedere legal) , potrivit Agerpres.

Într-un comunicat de presă transmis, marţi, de CJ Arad, se arată că în castel a funcţionat, până la finalul anului trecut, un spital de psihiatrie, însă Direcţia de Sănătate Publică a informat că nu mai poate acorda aviz pentru funcţionarea unui astfel de obiectiv, castelul fiind impropriu pentru o unitate medicală.

De altfel, CJ Arad a inaugurat anul trecut un nou spital de psihiatrie, construit printr-o finanţare naţională, tot în Căpâlnaş.

„Atfel de obiective generează cheltuieli constante, fără profit”

În comunicatul de presă, preşedintele CJ Arad, Iustin Cionca, a subliniat că exercitarea dreptului de preempţiune este posibilă, dar "decizia trebuie cântărită atent".

„Achiziţionarea clădirii implică costuri foarte mari. Reabilitarea ar necesita sume de ordinul milioanelor de euro. Imobilul este monument istoric. Orice intervenţie presupune avize de la Ministerul Culturii, iar procedurile sunt stricte şi costisitoare. Funcţional, clădirea ar urma să intre în patrimoniul muzeal, iar experienţa actuală arată că astfel de obiective generează cheltuieli constante, fără profit”, arată Cionca.

În şedinţa consilierilor judeţeni, care a avut loc marţi, unii aleşi au susţinut că prin exercitarea dreptului de preempţiune s-ar conserva în proprietatea CJ un obiectiv cultural de însemnătate naţională.

O altă opinie exprimată a fost aceea că şi preluarea de către un investitor privat este o variantă bună, pentru că astfel monumentul istoric ar fi gestionat cu responsabilitate.

Iustin Cionca le-a solicitat consilierilor care cred că ar fi indicată păstrarea castelului în patrimoniul judeţului să redacteze un proiect de hotărâre prin care să vină cu această propunere. Ulterior, dacă va fi cazul, se va trece la realizarea unei expertize pentru a se vedea dacă preţul cerut de cumpărător este unul corect.

Castelul de la Căpâlnaş a fost construit în perioada 1876-1879 şi a primit funcţiunea de spital abia în 1979.