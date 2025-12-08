Wizz Air lansează nouă rute noi de la Târgu Mureș, odată cu redeschiderea bazei și alocarea unei aeronave Airbus A320neo

sursa foto: Hepta

Wizz Air a anunțat, luni, redeschiderea bazei locale de la Târgu Mureș și lansarea a nouă rute noi începând cu martie 2026, odată cu alocarea unei aeronave Airbus A320neo. Noile destinații vor lega Târgu Mureș de Bruxelles Charleroi, Larnaca, Paris Beauvais, Dortmund, Memmingen, Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Basel și Londra Luton, în completarea rutei deja existente către Budapesta, relatează Agerpres.

Potrivit companiei, aeronava A320neo alocată noii baze va contribui la creșterea capacității Wizz Air în România, unde operatorul spune că va ajunge în iarna acestui an la un total de 39 de aeronave active.

„Redeschiderea bazei noastre din Târgu Mureş este un moment de mândrie pentru Wizz Air, dat fiind că acesta a fost primul aeroport din România de pe care am operat, în 2006. Aproape două decenii mai târziu, revenim cu un angajament reînnoit, alocând o aeronavă modernă Airbus A320neo, lansând nouă rute noi şi oferind în total 10 conexiuni. România rămâne o piaţă-cheie pentru noi, cu 43 de aeronave anunţate pentru operare în ţară şi o reţea în continuă dezvoltare. Investiţiile locale constante reflectă angajamentul nostru de a oferi opţiuni de călătorie mai accesibile şi fiabile, consolidând totodată conectivitatea regiunii", a declarat Andras Rado, directorul Departamentului de Comunicare al Wizz Air.

Wizz Air operează în prezent 219 rute de pe 14 aeroporturi, acoperind 82 de destinații din 27 de țări. Compania are peste 1.600 de angajați în România și un total de nouă baze operaționale active, la care se adaugă și Târgu Mureș. Flota globală numără 250 de aeronave Airbus A320 și A321, iar în anul financiar 2025 operatorul a transportat peste 63,4 milioane de pasageri.