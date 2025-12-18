Nova Power&Gas: Continuăm să investim în proiectul SMR de la Doicești. Este crucial pentru stabilitatea energetică a României

Proiectul SMR de la Doicești înseamnă instalarea a 6 reactoare nucleare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW.

Reprezentanții companiei Nova Power&Gas, parte a grupului E-INFRA, au transmis că investițiile proprii în dezvoltarea primului proiect SMR (centrală nucleară de mici dimensiuni) din Europa, la Doicești, vor continua în ritmul și termenii stabiliți cu partenerii de proiect din România și SUA. Nova Power&Gas deține 50% din compania de proiect RoPower Nuclear, înființată pentru dezvoltarea de reactoare nucleare de mici dimensiuni, scrie Agerpres.

"Situl amplasamentului de la Doicești este transformat total. Acolo unde era una dintre cele mai mari termocentrale pe cărbune din țară, acum este un amplasament ecologizat, pregătit pentru dezvoltarea proiectului SMR, atât la suprafață, cât și în subsol. Lucrările derulate din investițiile Nova în beneficiul proiectului SMR Doicești în perioada 2022 - 2025 au inclus lucrări complexe și de mare anvergură, urmărind să îndeplinească cerințele autorității de mediu și, nu în ultimul rând, cerințele speciale ale unui proiect nuclear de tip SMR", a declarat directorul general al Nova Power&Gas, Septimiu Costea.



Nova Power&Gas a efectuat, în perioada 2022 - 2025, pe cost propriu și cu până la 200 de angajați prezenți în sit, lucrări ample de amenajare, îmbunătățire și conservare a amplasamentului, cu scopul pregătirii acestuia pentru începerea lucrărilor la centrala SMR. Acest lucru contribuie la eficientizarea costurilor și la respectarea calendarului de proiect în conformitate cu planurile din cadrul etapei FEED 1 Faza 1.



"Este pentru prima oară în România când astfel de lucrări de demolare, amenajare, ecologizare și construcție capătă o asemenea amploare. Din datele noastre, este prima și singura termocentrală pe cărbune demolată complet", precizează reprezentanții companiei.



Printre lucrările pe care echipele companiei le-au realizat în ultimii ani la Doicești se află lucrări complexe de demolare, atât în construcții subterane de până la 15 metri (fundații, depozite vechi de păcură, structuri metalice subterane), cât și construcții supraterane ale vechii termocentrale, cu clădiri și turnuri de răcire având o înălțime de până la 230 metri.

Lucrările au presupus evacuarea a aproximativ 600.000 de tone de materiale rezultate din demolare în total. Mai mult, au avut loc lucrări de retehnologizare completă a Stației de transformare de 110/20 kV și racordare a acesteia la SEN prin conectarea cu 6 linii de 110 kV, având astăzi o capacitate de conexiune de 250 MW în rețeaua de 110 kV și o rezervă în cele 2 linii de 220 kV de aproximativ 400 MW.



Capacitatea de conectare la SEN de aproximativ 650 MW este cea mai mare valoare a sitului energetic, alături de racordul la apă din barajul propriu pe râul Ialomița și accesul direct la drumul național și calea ferată din proximitate.



În plus, s-a modernizat clădirea administrativă și au fost efectuate lucrări de realizare: drumuri de acces și parcări în amplasament, sisteme de scurgere a apelor pluviale, racorduri și bazine de apă atât industrială, cât și menajeră.



"Proiectul ne-a oferit ocazia să creăm locuri de muncă noi în comunitatea locală. O parte semnificativă din cele câteva sute de specialiști care au lucrat la demolare, amenajare și ecologizare provin din zona Doicești. Toată această investiție completează participația noastră la capitalul social al RoPower și reprezintă implicarea activă a Nova Power&Gas de până acum în susținerea proiectului SMR de la Doicești. Vom continua să investim în proiectul SMR de la Doicești, pe care îl considerăm un proiect crucial pentru stabilitatea energetică a României", au transmis reprezentanții companiei.



Nova Power&Gas a achiziționat inițial amplasamentul de la Doicești pentru a construi o centrală mixtă pe gaz și fotovoltaic, cu instalații de stocare, valorificând experiența sa de la Complexul Energetic Câmpia Turzii. Proiectul include un parc fotovoltaic de 80 MW, dezvoltat în mai puțin de un an și care se află acum în funcțiune. Soluția sustenabilă a readus în circuit haldele de cenușă ale fostei centrale pe cărbune, transformându-le în surse de energie verde, în premieră pentru România, susținând generarea de energie regenerabilă, nepoluantă.



Vânzarea acestor active s-a realizat în baza celei mai mici evaluări de piață a sitului dintre cele trei evaluări distincte realizate de trei companii separat, două dintre acestea fiind companii de consultanță internaționale Big4.



Stadiul actual al proiectului: Site - igienizare, demolare, pregătire subterană - finalizat 100%; asigurarea racordului la utilități - energie, apă, drumuri, capacitați asigurate în proximitate - finalizat 100%; organizare de șantier - birouri, spații de depozitare, parcări, drumuri de acces - finalizat 100%.



Ministerul Energiei și-a reafirmat, joi, sprijinul pentru continuarea proiectului centralei nucleare de mici dimensiuni (SMR) de la Doicești, aflat în Faza 2 a studiilor de design și fezabilitate, după ce a fost identificată soluția pentru finanțarea integrală a etapei actuale, decizia finală de investiție urmând să fie luată în 2026.



Proiectul SMR de la Doicești înseamnă instalarea a 6 reactoare nucleare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW. Complexul va produce în bandă 462 de MW la un factor de capacitate de peste 95%, menționează ministerul. Totodată, tehnologia pe care se bazează proiectul este singura din lume care a primit două aprobări de design din partea reglementatorului nuclear din Statele Unite ale Americii.