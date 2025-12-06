Povestea unei nave vechi de 500 de ani, plină cu aur şi fildeş, găsită în deșertul Namib. Ce au mai descoperit arheologii

Vasul portughez "Bom Jesus" a plecat din Lisabona pe 7 martie 1533 şi ar fi trebuit să ajungă într-un port din India. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Povestea unei nave vechi de 500 de ani şi plină cu aur şi fildeş, care a fost găsită în deșertul Namib, continuă să îi uimească pe arheologi, a relatat Daily Galaxy. Şi asta pentru că la bordul acesteia s-au aflat şi câteva dintre secretele unui imperiu dispărut. Corabia, încărcată cu comori precum monede de aur, cupru şi fildeş, plecase din Portugalia în 1533 şi se îndrepta spre India, însă, ea s-a s-a scufundat în urma unei furtuni violente.

O navă în găsită într-un deșert din sud-vestul Africii, una dintre cele mai interesante reușite arheologice din ultimii ani

O navă pierdută din secolul al XVI-lea, îngropată adânc într-un deșert din Namibia, i-a impresionat pe arheologi prin comoara descoperită la bord. Cele mai noi informaţii găsite de specialişti rescriu povestea începuturilor comerțului global.

Potrivit sursei citate, nava, identificată ca fiind "Bom Jesus" (n.r.: "Bunul Iisus"), a fost conservată sub nisipurile extrem de aride ale Deșertului Namib și a dispărut în urmă cu 492 de ani, în timp ce se afla într-o călătorie spre India. Încărcat cu aur, cupru şi fildeș, vasul portughez a plecat din Lisabona pe 7 martie 1533 şi, din nefericire, a cedat după o furtună puternică în apropierea Capului Bunei Speranțe.

În îndepărtatul Sperrgebiet din Namibia – un nume care se traduce din germană prin "zonă interzisă" – minerii care căutau diamante au dat în 2008 peste ceva mult mai valoros: epava îngropată a unei corăbii portugheze din secolul al XVI-lea.

Iar la bordul ei se aflau peste 2.000 de monede de aur pur, 22 de tone de lingouri de cupru și zeci de colți de fildeș din Africa de Vest, dezvăluind un sistem de încărcare aproape intact care se întindea prin Europa, Africa și Asia. De asemenea, s-au găsit pe vas şi ceramică, arme, aproape toate intacte.

Descoperirea din zona minieră cu regim strict de securitate, în apropiere de Oranjemund, epava a atras rapid atenția arheologilor marini, oamenilor de știință preocupați de climă și istoricilor.

Nava portugheză "Bom Jesus", sigilată de nisip, nu de mare

Spre deosebire de majoritatea epavelor istorice descoperite în adâncurile oceanelor sau în golfuri puțin adânci, Bom Jesus a fost găsită în interiorul uscatului — la câteva sute de metri de coasta Atlanticului.

Starea ei excepțională de conservare se datorează aridității extreme și stabilității sedimentelor din Deșertul Namib. Un studiu din 2014, evaluat de specialiști și publicat în Quaternary International, a confirmat că regimul climatic al regiunii, combinat cu modificările în morfologia coastei, a creat o cameră de conservare rară pentru lemnul navei, pentru încărcătură și chiar pentru fragmente de țesături.

"Acesta nu este doar un sit arheologic; este o capsulă economică a timpului din Epoca Marilor Descoperiri. Avem de-a face cu o navă care spune povestea începuturilor globalizării prin dovezi fizice – nu fragmente disparate, ci sisteme complete", a declarat dr. Bruno Werz, directorul Institutului African pentru Cercetări Marine și Subacvatice (AIMURE), într-un rezumat oficial al cercetării.

Încărcătura navei include lingouri de cupru marcate cu sigiliul trident al dinastiei bancare Fugger, confirmând că finanțatori germani sprijineau expedițiile portugheze spre Oceanul Indian – un detaliu puțin documentat în istoria comerțului colonial timpuriu.

În plus, volumul mare de monede spaniole excelentes – rar întâlnite la bordul navelor portugheze – sugerează că investitorii spanioli ar fi avut un interes neobișnuit de mare în flota din 1533, o teorie susținută de o scrisoare descoperită în arhivele regale din Lisabona, citată de istoricul maritim Alexandre Monteiro pe ResearchGate.