Roci ciudate, decolorate, de pe Marte sugerează că Planeta Roșie a fost cândva o oază tropicală

Imagini satelitare ale suprafeței marțiene par să arate depozite mai mari de caolinit în alte zone ale planetei. Foto: Getty Images (Imagine cu caracter ilustrativ)

Roverul Perseverance a transmis oamenilor de știință de pe Pământ analize și imagini ale unor roci ciudate, decolorate, de pe Marte, care sugerează că în trecutul ei îndepărtat Planeta Roșie a fost un paradis tropical. Cercetătorii de la NASA au identificat rocile ca fiind caolinit, un mineral care, pe Terra, se formează aproape întotdeauna în climate calde și umede, ceea ce i-a făcut să creadă că și Marte a avut cândva zone tropicale, potrivit unui studiu publicat în revista Communications Earth & Environment.

Cercetătorii au fost intrigați de rocile deschise la culoare, descoperite de roverul Perseverance al NASA pe suprafața lui Marte.

La o analiză mai atentă, rocile s-au dovedit a fi caolinit, un tip de argilă bogată în aluminiu, au spus oamenii de știință în studiul menționat, potrivit Live Science.

Rocile care i-au fascinat pe oamenii de știință

Pe Pământ, caolinitul se formează aproape întotdeauna în condiții foarte calde și umede, cum sunt cele din pădurile tropicale. El se formează, de obicei, în roci din care alte minerale au fost îndepărtate de milioane de ani de ploi regulate. Însă așa cum știm planeta Marte este rece și uscată.

„Așa că, atunci când vezi caolinit într-un loc precum Marte, unde este sterp, rece și cu siguranță nu există apă lichidă la suprafață, ne spune că acolo a existat cândva mult mai multă apă decât există astăzi”, a declarat Adrian Broz, specialist în soluri la Universitatea Purdue și autor principal al studiului, într-un comunicat.

Broz și echipa sa au comparat structura caolinitului marțian, analizat de mai multe instrumente ale roverului Perseverance, cu probe terestre prelevate din Africa de Sud și San Diego. Rocile s-au dovedit remarcabil de similare, sugerând că s-au format în moduri asemănătoare.

Imagini satelitare ale suprafeței marțiene par să arate depozite mai mari de caolinit în alte zone ale planetei. Însă Perseverance și alte rovere nu au explorat încă acele regiuni.

„Până când vom putea ajunge efectiv la aceste aflorimente mari cu roverul, aceste roci mici sunt singurele noastre dovezi directe de la sol”, a declarat Briony Horgan, cercetător în științe planetare la Universitatea Purdue și coautoare a studiului, într-un comunicat.

Planeta Marte, un paradis tropical?

Prezența caolinitului pe Marte întărește ipoteza că Planeta Roșie a fost o oază umedă într-un trecut îndepărtat, deși momentul exact și modul în care s-a uscat rămân încă subiect de dezbatere.

Principalele ipoteze sugerează că planeta și-a pierdut apa cândva între acum 3 și 4 miliarde de ani, atunci când câmpul său magnetic a slăbit suficient pentru ca vânturile solare să-i îndepărteze atmosfera.

Însă acest proces a fost probabil complex și a implicat mai mulți factori. Studierea acestor argile antice ar putea oferi oamenilor de știință mai multe informații despre cum și când Marte și-a pierdut apa, au spus cercetătorii.

Acest lucru ar putea oferi, de asemenea, indicii despre potențiala capacitate a planetei de a avea viață, a spus Broz, deoarece „toată viața folosește apa”.