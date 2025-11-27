Roverul Perseverance trimis de NASA pe Marte a surprins pentru prima dată mini-fulgere

Roverul Perseverance trimis de NASA pe Marte a detectat descărcări electrice. sursa foto: Getty

Roverul Perseverance al NASA a obținut dovezi că atmosfera planetei Marte este activă din punct de vedere electric, după ce a detectat descărcări electrice - denumite de un cercetător "minifulgere" - asociate adeseori cu vârtejuri de vânt denumite "diavoli de praf" care se formează cu regularitate pe suprafața "Planetei Roșii", conform Agerpres.

Acest rover american cu șase roți, care explorează Marte din 2021 într-un sit local, Craterul Jezero, din emisfera sa nordică, a captat acele descărcări electrice într-o serie de înregistrări audio și electromagnetice realizate de instrumentul său de teledetecție SuperCam, au dezvăluit cercetătorii de la NASA.

Prima dovadă a activității electrice pe Marte

Este prima documentare a activității electrice din atmosfera rarefiată a planetei Marte.

"Aceste descărcări reprezintă o descoperire majoră, cu implicații majore pentru chimia atmosferică, clima, caracterul locuibil al lui Marte și pentru viitorul explorărilor robotizate și umane", a declarat cercetătorul în științe planetare Baptiste Chide de la Institutul de Cercetări în Astrofizică și Planetologie din Franța, autorul principal al studiului publicat miercuri în revista Nature.

"Sarcinile electrice necesare pentru aceste descărcări influențează probabil transportul de praf pe Marte, un proces fundamental pentru climatul planetei și care rămâne deocamdată puțin înțeles. Mai mult decât atât, aceste descărcări electrostatice ar putea reprezenta un risc pentru echipamentul electronic al actualelor misiuni robotizate - și chiar un pericol pentru astronauții care vor explora într-o bună zi "Planeta Roșie", a adăugat el.

Oamenii de știință au analizat 28 de ore de înregistrări realizate de un microfon al roverului Perseverance într-un interval de doi ani marțieni, detectând 55 de descărcări electrice, asociate de obicei cu 'diavoli de praf' și cu fronturi ale unor furtuni de praf.

"Nu am detectat fulgere în definiția comună a acestui termen. A fost o mică scânteie, lungă probabil de câțiva milimetri, nu era cu adevărat un fulger. A sunat ca o scânteie sau ca o pocnitură de bici", a declarat specialistul în planetologie și coautor al studiului Ralph Lorenz de la Laboratorul de Fizică Aplicată al Universității Johns Hopkins din Maryland.

Șaisprezece dintre aceste descărcări electrice au fost înregistrate în timpul celor două întâlniri apropiate pe care roverul Perseverance le-a avut cu 'diavoli de praf'.

Un alt studiu publicat în octombrie a documentat modul în care 'diavolii de praf' reprezintă o caracteristică comună pe Marte, o planetă uscată și acoperită de un strat de praf, după ce două sonde de pe orbita acestei planete au detectat vânturi care au atins viteze de până la 158 de kilometri/oră în interiorul acelor vârtejuri de aer care ridicau praful în atmosfera marțiană.

Cum s-au format descărcările electrice

Dinamica internă a 'diavolilor de praf' a dus la apariția descărcărilor electrice.

'Le-aș numi 'minifulgere'. Fenomenul este cauzat de fricțiunea dintre micile particule de praf care se freacă unele de altele în aer, care acumulează electroni și apoi își descarcă sarcina sub forma unui arc electric lung de doar câțiva centimetri, însoțit de unde de șoc ce pot fi auzite', a explicat Baptiste Chide.

Fenomenul poartă numele de triboelectricitate.

'Gândiți-vă la o zi însorită și uscată când mergeți pe un covor sau pe o suprafața cauciucată și apropiați o mână de mânerul unei uși. Mica scânteie pe care o puteți genera și, prin urmare, pe care o puteți experimenta este același tip de descărcare electrostatică pe care noi am detectat-o cu instrumentul SuperCam instalat pe roverul Perseverance', a declarat specialistul în științe planetare și coautor al studiului Franck Montmessin de la agenția franceză de cercetări științifice CNRS și laboratorul de cercetare LATMOS.

Activitatea electrică din atmosfera planetei Marte era de mult timp bănuită de oamenii de știință.

'Ceea ce am observat este rezultatul faptului că am utilizat instrumente excepțional de sensibile pentru observații pe o perioadă lungă de timp, astfel încât putem detecta descărcări foarte mici, aproximativ egale cu energia necesară pentru pornirea unui automobil', a declarat Ralph Lorenz.

Ce planete mai prezintă activitate electrică

Marte se alătură astfel Pământului, lui Saturn și lui Jupiter ca planete cunoscute pentru faptul că dețin o activitate electrică în atmosferele lor. Deși încă nu a fost documentată, și alte corpuri cerești din Sistemul Solar ar putea avea această caracteristică, inclusiv planetele Venus și Uranus, precum și Titan, o lună a lui Saturn, potrivit cercetătorilor.

'Atmosfera de pe Marte părea foarte favorabilă pentru prezența electricității: plină de praf, uscată și turbulentă', a explicat Baptiste Chide. 'În deșerturile noastre de pe Pământ, electrificarea prafului și a nisipului este bine documentată, dar ea duce arareori la descărcări electrice reale. Pe Marte, însă, atmosfera subțire de dioxid de carbon face ca acest fenomen să fie mult mai probabil, deoarece cantitatea de sarcină necesară pentru a genera scântei este mult mai mică decât pe Pământ', a adăugat el.

Instrumentul SuperCam a înregistrat primele sunete marțiene în 2021, la scurt timp după plasarea roverului Perseverance pe suprafața planetei Marte.

'De atunci, SuperCam a fost folosit zilnic pentru a asculta atmosfera, compilând o listă de redare cu peste 30 de ore de sunete de pe 'Planeta Roșie': urletul vântului, vâjâitul palelor elicopterului Ingenuity (adus de roverul Ingenuity) și acum, un nou 'cântec': descărcări electrostatice', a explicat Baptiste Chide.