Ion Duvac răspunde la acuzațiile șocante prin avocat: Candida la șefia Colegiului Psihologilor la vară și s-ar încearca denigrarea sa

Psihologul Ion Duvac. Sursa foto: Facebook/ Ion Duvac

Psihologul Ion Duvac a transmis, prin intermediul avocatului, prima reacție publică după apariția într-o anchetă jurnalistică a PressOne a unor acuzații de hărțuire sexuală formulate de o fostă clientă și a unei înregistrări audio cu conversația dintre cei doi. Acesta respinge acuzațiile și susține că este vorba despre „o campanie de denigrare”, apărută în contextul în care și-a anunțat, la începutul acestui an, intenția de a candida la funcția de președinte al Colegiului Psihologilor din România.

Cu toate că acuză jurnaliștii că ar încerca intenționat să îl denigreze, acesta nu neagă în comunicat autenticitatea înregistrării publicate de presă, ci se limitează la a sublinia că a avut deschiderea să răspundă la toate întrebările, față în față, la cabinetul său, dar autoarea articolului nu i-a dat aceasta ocazie, și amenință cu acțiuni în justiție: „Ne vom asigura că cei vinovați sunt trași la răspundere conform legii”, se arată la finalul comunicatului.

Ion Duvac a publicat și capturi de ecran în care apare discuția avută cu jurnalista în cauză. Din ea reiese că pe 17 februarie i s-a trimis, totuși, o listă cu întrebări, și i s-a acordat timp până pe 20 februarie pentru a răspunde. El însă a insistat ca jurnalista să meargă la clinica sa, deși aceasta a subliniat că nu este în oraș și că va așteapta totuși un drept la replică în scris, timp de câteva zile, iar lipsa unui răspuns va fi considerată un refuz de a oferi un punct de vedere.

În reacțiile de marți la postarea sa, mai mulți oameni l-au acuzat pe psiholog că șterge comentariile celor care îl contestă și le lasă doar pe cele ale susținătorilor săi.

Ion Duvac, prima reacție după acuzațiile de hărțuire: „Brusc”, la 8 ani distanță, este scoasă „de la sertar” înregistrarea

Reacția psihologului vine după ce sursa citată a publicat un material în care o fostă clientă îl acuză pe Duvac de comportament nepotrivit și limbaj cu tentă sexuală în timpul ședințelor de terapie. În articol sunt prezentate fragmente dintr-o înregistrare audio în care psihologul ar fi făcut remarci cu conotații sexuale la adresa clientei. În urma apariției materialului, Poliția s-a autosesizat luni și a anunțat că face verificări, solicitând eventualelor persoane care se consideră victime să depună plângere.

În comunicatul transmis presei, Ion Duvac susține că materialul de presă a fost publicat la opt ani de la realizarea înregistrării și că momentul apariției nu este întâmplător.

„Pe fondul intenției domnului dr. psiholog Ion Duvac de a candida la următoarele alegeri pentru funcția de președinte al Colegiului Psihologilor din România, «brusc», la 8 ani distanță, este scoasă «de la sertar» înregistrarea pe care se bazează articolul de presă”, se arată în comunicat.

Psihologul afirmă că a încercat să ofere un punct de vedere înainte de publicarea articolului și acuză jurnalista că a scos din context o parte din conversația purtată pe WhatsApp. Potrivit corespondenței făcute publice de Duvac, acesta ar fi propus amânarea publicării materialului până la revenirea jurnalistei în oraș, pentru a putea răspunde tuturor întrebărilor într-o întâlnire față în față.

În articolul citat, jurnalista a notat că, până la momentul publicării, Duvac nu ar fi răspuns întrebărilor adresate și ar fi încercat să convingă redacția să amâne publicarea.

Reprezentanții cabinetului susțin că „motivul real” al solicitării de amânare a fost absența jurnalistei din oraș și acuză o încălcare a deontologiei profesionale.

„Acest articol de presă nu este nimic altceva decât o campanie de denigrare”, se mai arată în comunicat. Totodată, Duvac anunță că va demara „toate procedurile legale” împotriva celor pe care îi consideră responsabili și susține că își va apăra „dreptul la imagine și prestigiul profesional clădit în peste 32 de ani de carieră”.

Poliția și Colegiul Psihologilor s-au autosesizat

Președintele Colegiului Psihologilor din România, dr. Constantin-Edmond Cracsner, a precizat luni, la Antena 3 CNN, că în prezent nu îl poate suspenda pe Duvac din comisia de analiză a abuzurilor al cărei membru este.

Totodată, Colegiul Psihologilor din România, prin Comisia de Deontologie și Disciplină, a anunțat luni că nu există sesizări privind comportamentul lui Ion Duvac, nici abateri disciplinare, dar în urma anchetei jurnalistice s-a autosesizat și are în vedere următoarele posibile sancțiuni: mustrare; avertisment; suspendarea temporară, pe un interval de 6-12 luni, a avizului de exercitare a profesiei; retragerea definitivă a atestatului de liberă practică.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii fac apel la persoanele care consideră că au fost victime ale unor fapte similare să depună plângere pentru a permite continuarea cercetărilor.

Comunicatul integral transmis de Cabinet individual de psihologie Ion Duvac, prin avocat Lavinia Berta Sora Cu privire la apariția în mass-media a articolului despre activitatea profesională a domnului dr. psiholog Ion Duvac, pentru respectarea dreptului la replică, aducem următoarele precizări și clarificări: La începutul anului curent, domnul dr. psiholog Ion Duvac și-a exprimat intenția de a candida la următoarele alegeri pentru funcția de Președinte al Colegiului Psihologilor din România, care se

vor organiza în vară. Pe fondul acestei intenții, “brusc”, la 8 ani distanță, este scoasă “de la sertar” înregistrarea pe care se bazează articolul de presă sus-menționat. Facem apel la toți oamenii de bună-credință să observe că acest articol de presă nu este nimic altceva decât o campanie de denigrare a domnului dr. psiholog și profităm de această ocazie să le mulțumim public tuturor persoanelor care și-au manifestat susținerea față de acesta prin sutele de mesaje și telefoane primite de la apariția articolului. Un exemplu concret de manipulare și rea-credință îl veți găsi chiar în corespondența purtată de către doamna jurnalist Luiza Popovici cu domnul dr. psiholog Ion Duvac, pe care o redăm mai jos: 17:30 Când se va publica articolul?

17:30 Puteți răspunde până vineri. Estimez că în câteva zile. Iar dacă doriți sunt dispusă să avem acest dialog și la telefon.

17:30 Vă mulțumesc. Aș prefera să discutăm la clinică și voi răspunde la toate întrebările! Puteți înregistra tot ce vom discuta!

17:30 În alte condiții aș fi acceptat, dar în această perioadă sunt plecată din oraș.

17:31 Păi vă propun un compromis. Să amânați publicarea până vă întoarceți! Vă mulțumesc!

17:31 Și să pot să explic toate lucrurile.

17:31 Mulțumesc pentru înțelegere! Așadar, după cum rezultă foarte clar, domnul dr. psiholog Ion Duvac a dat dovadă de bună-credință și a încercat să ofere respect pentru munca doamnei jurnalist, înțelegând că aceasta este plecată din oraș și a solicitat să se amâne publicarea până se întoarce pentru a oferi toate detaliile. În mod șocant și cu încălcarea oricărei deontologii în materie de jurnalism responsabil, doamna jurnalist consemnează următoarele în articol: „Până la momentul publicării acestui articol, Duvac nu a răspuns la niciuna dintre întrebările puse de reportera PressOne. În schimb, a încercat să ne convingă «măcar» să amânăm publicarea articolului, pe motiv că «parcă nu aș dori să îmi închei cariera, proiectele și imaginea publică așa.»” Atragem atenția doamnei jurnalist că motivul REAL a fost cu totul altul, așa cum rezultă din corespondența pe WhatsApp, respectiv faptul că aceasta era plecată din oraș. Acest stil de a scoate din context, prezentat în exemplul de mai sus, este laitmotivul întregului material care s-ar presupune a fi făcut de un jurnalist. Nu înțelegem „cui” îi produce avantaje denigrarea unui profesionist precum domnul dr. Psiholog Ion Duvac, dar este inadmisibil modul și metoda în care s-a încercat, în mod nereușit, să se aducă atingere dreptului la imagine și prestigiului profesional clădit cu multă muncă, sacrificii și pasiune. Vom demara toate procedurile legale împotriva acestei campanii de denigrare a domnului dr. psiholog Ion Duvac și, din respect pentru miile de pacienți care i-au călcat pragul domnului psiholog în cei peste 32 de ani de carieră și față de care a acționat mereu în conformitate cu interesul superior al acestora, ne vom asigura că cei vinovați sunt trași la răspundere conform legii.