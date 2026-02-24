Sectorul tutunului încălzit a crescut exploziv. Roxana Pîntea, Philip Morris România: „Exportăm în peste 50 de țări, pe 5 continente”

Sectorul tutunului încălzit „a crescut an de an într-o manieră explozivă”. Roxana Pîntea, director External Affairs la Philip Morris România, a spus marți că „în cei peste 30 de ani de prezență în România, am investit peste un miliard de dolari”, subliniind că inoVația viitorului fără fum „ne-a permis o investiție de 730 de milioane de dolari în retehnologizarea fabricii din Otopeni”. Subiectul a fost dezbătut în conferința „Steps For Tomorrow - Leadership & Growth. Competitivitate, inovație și investiții”, un eveniment organizat de Antena 3 CNN și dedicat celor care au resurse și idei pentru a construi viitorul economic al României.

„În cei peste 30 de ani de prezență în România, am investit peste un miliard de dolari. Am început cu un greenfield în Otopeni, în 1998, iar în 2017, inovația, despre care discutam și în conferință, a dus la investiții care au creat un cadru pentru competitivitate.

Inovația viitorului fără fum, respectiv produsele din tutun încălzit, ne-a permis o investiție de 730 de milioane de dolari în retehnologizarea fabricii din Otopeni. Vorbim despre utilaje noi, un proces de producție total diferit față de produsele clasice și un produs pe care am fost capabili să-l exportăm în peste 50 de țări, pe cinci continente.

Menționam și în conferință că 90% din producția noastră merge la export și vorbim despre un produs finit, de mare valoare, către țări importante precum Japonia. 40% din producția noastră merge către piața japoneză, cu o contribuție semnificativă la balanța comercială a României”, a spus Roxana Pîntea, director External Affairs la Philip Morris România.

Ea a subliniat că sectorul tutunului „a crescut an de an într-o manieră explozivă”.

„Este un sector care a crescut an de an într-o manieră explozivă. Nu suntem singurii care exportăm, dar am început de la o sumă de 20–30 de milioane de dolari și am ajuns la peste un miliard de dolari în 2024.

Este o industrie care a demonstrat că se poate reinventa, că poate investi în inovație, că poate realiza un produs bazat pe știință și că poate face din România și din Uniunea Europeană un producător relevant la nivel global.

Aș vrea să subliniez că acest tip de produs se fabrică în trei țări, în fabricile noastre din Italia, Grecia și România, deci în Uniunea Europeană. Toate aceste trei facilități de producție acoperă 75% din totalul exporturilor acestui tip de produs la nivel mondial”, a subliniat ea.