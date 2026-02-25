România poate deveni un hub regional al investițiilor în Europa Centrală și de Est

Viitorul buget al Uniunii Europene va accentua competitivitatea companiilor. Foto: Getty Images

România poate deveni un hub regional pentru marile proiecte care redesenează harta investițiilor în Europa Centrală și de Est, prin acces la finanțare, creșterea productivității și extinderea pe noi piețe. Viitorul buget al Uniunii Europene va accentua competitivitatea companiilor, iar dacă România va folosi corect oportunitățile, poate deveni astfel un actor economic puternic în regiune. În paralel, se construiește și bugetul de stat, care va include și un plan de relansare, ce vine cu scheme de sprijin pentru stimularea producției.

Economia globală trece printr-o transformare profundă, iar acum, mai mult ca oricând, contează poziționarea marilor puteri. Uniunea Europeană pune accent pe competitivitate. În viitorul buget multianual peste 400 de miliarde de euro merg către consolidarea competitivității companiilor și industriilor europene. Investițiile vizează digitalizarea, tehnologiile emergente, sănătatea și agricultura, sectoare-cheie pentru creșterea economică sustenabilă.

„România trebuie să găsească resursele de a-și valorifica potențialul, expertiza, capitalul uman în cadrul strategiilor europene pentru o economie mai puternică, pentru că, până la urmă, atuul principal în această competiție globală crescândă este apartenența la o piață puternică, la un actor economic puternic. De politica de coeziune, pe de o parte, România beneficiază de fonduri europene substanțiale pentru a investi în tot ce înseamnă activitate economică, de PNRR și de viitorul cadru financiar multianual, în care, atenție, vom avea un nou fond european pentru competitivitate. Este foarte important ca și România să se uite la acest instrument și să se pregătească pentru a-l accesa”, a explicat Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene – Drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Pe lângă banii europeni, vor fi alocate și fonduri de la bugetul de stat, prin planul de relansare economică. Accentul aici se va pune pe stimularea economiei prin creșterea producției.

„România trebuie să se axeze pe acele obiective strategice, pe industrii strategice, fie că vorbim de industria de apărare, fie că vorbim de industria farma, unde chiar avem un potențial uriaș de a produce în România o serie de medicamente care să echilibreze cumva balanța comercială. Așadar, nu se poate discuta sau nu ne putem baza pe stimulare economică și pe relansare economică fără încredere”, a afirmat și Daniel-Cătălin Zamfir, președinte al Comisiei economice, industrii și servicii din Senatul României.

„Având în vedere toate fondurile care sunt astăzi la dispoziția Guvernului României și a mediului de afaceri, din Planul Național de Redresare și Reziliență, sunt acolo cred că în jur de 11 miliarde, care trebuie atrase în economia românească până în august 2026. Asta e principala șansă a noastră să creștem investițiile, să folosim banii europeni, să-i atragem pe toți”, explică Ștefan-Radu Oprea, secretar general al Guvernului.

Statul trebuie însă să rezolve și problema deficitului bugetar, care îngreunează și activitatea companiilor.

„Avem doi ani la rând de deficite bugetare record în Uniunea Europeană, care generează creștere economică foarte mică. Cred că au nevoie toate companiile, și mari, și mici, și cu ce le putem ajuta? Adică scădem inflația și scădem dobânzile și, de asta, trebuie să reducem deficitul bugetar. Ca să putem reduce inflația, să putem să reducem dobânzile la care se împrumută companiile”, a concluzionat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Viitorul economic al României a fost dezbătut la conferința națională RO 3.0 „Steps For Tomorrow - Leadership & Growth. Competitivitate, inovație și investiții”, organizată de Antena 3 CNN.