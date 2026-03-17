Banii europeni aduc turiști și dezvoltare. România, în plină transformare

România continuă să facă investiții majore în infrastructură și să-și extindă capacitățile aeroportuare pentru mai multă mobilitate națională și internațională. După inaugurarea terminalului de la Craiova, astăzi Aeroportul Mihail Kogălniceanu deschide o aerogară nouă, la standarde internaționale. Cu această ocazie, Antena 3 CNN organizează la Constanța conferința „Transporturile aeriene iau altitudine – Poarta României de la răsărit, deschisă spre dezvoltare”, eveniment care aduce informații extrem de utile, în exclusivitate, de la lideri ai industriei, decidenți și specialiști.

În cadrul conferinței, Daniel Ștefan Micu, director general al Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, a subliniat amploarea investițiilor realizate din fonduri europene și impactul acestora asupra dezvoltării comunităților locale și a turismului:

„Sunt sume importante de bani care astăzi sunt în implementare. Practic, putem spune că nu cred că există o autoritate publică locală în România care să nu fi avut o astfel de oportunitate. De asemenea, sunt foarte mulți antreprenori care au avut posibilitatea de a aplica pe aceste oportunități de finanțare, iar anul acesta cred că va fi un an record referitor la cifra de afaceri care va fi implementată din fonduri europene la nivelul României. Fiindcă proiectele sunt mature, au parcurs etapele prealabile, iar în prezent, termenul fiind relativ scurt, cu siguranță că și antreprenorii vor miza pe aceste resurse financiare care sunt sigure și care vin de la Uniunea Europeană și le vor pune în operă.

Toate aceste oportunități, cu siguranță, vor duce la foarte multe obiective finalizate și, în felul acesta, cred că fiecare comunitate din România are șansa de a fi mai prietenoasă, mai atractivă și putem crea oportunități mai bune din punct de vedere al interesului turistului. Pe de altă parte, ținând cont de faptul că toți acești bani intră în economie, vor însemna o resursă financiară care va ajunge în buzunarul cetățenilor din România și, în felul acesta, își vor permite ca în perioada următoare să meargă în excursii, să cheltuie bani”, a spus el.

De asemenea, acesta a subliniat faptul că turismul este una dintre ramurile economiei pe care ar trebui să se pună mai mult accent.

”Sunt de 22 de ani în administrația publică. Pot spune că am preluat un oraș muncitoresc în urmă cu 22 de ani, oraș care a devenit stațiune turistică de interes național, cu foarte multe obiective atractive. Dacă ne raportăm la ce însemna cetatea – 500.000 de turiști, Dino Park – 600.000 de turiști. De asemenea, numărul de locuri de cazare a crescut de la sub 100 la peste 3.000 într-un timp relativ scurt. Toate aceste lucruri au însemnat niște strategii locale pe care noi, cei din administrație, le-am pus în practică.

Este foarte important ca și la nivel guvernamental să existe o astfel de preocupare, iar dacă turismul este una dintre ramurile economiei din România care contribuie extrem de mult și rapid, cred că trebuie tratat mult mai serios. În acest sens, trebuie alocate resurse financiare pentru promovare, astfel încât să avem o creștere spectaculoasă nu numai din perspectiva turiștilor români, ci și din perspectiva turiștilor străini”, a mai declarat Daniel Ștefan Micu.