Ce îi îngrijorează pe antreprenorii români: taxe mai mari, costuri în creștere și acces dificil la finanțare

Reprezentanții mediului antreprenorial au atras atenția asupra provocărilor cu care se confruntă firmele din regiune. Foto: Antena 3 CNN

Peste 200 de antreprenori, manageri și profesioniști s-au întâlnit la Craiova pentru a căuta răspunsuri la unele dintre cele mai importante provocări ale mediului de afaceri. În cadrul unei noi ediții Intelligent Money Academy, eveniment organizat de Antena 3 CNN și IMM România, specialiști din domeniul financiar, fiscal, al asigurărilor și al managementului au prezentat soluții și strategii menite să ajute companiile să se dezvolte într-un context economic aflat în continuă schimbare.

Evenimentul a reunit peste 20 de speakeri și traineri care au abordat teme precum accesul la finanțare, optimizarea costurilor, protejarea afacerilor, digitalizarea, leadershipul și provocările pieței muncii.

„Fie că vorbim despre sursele de finanțare, fonduri europene sau surse bancare, fie că vorbim despre resursa umană, cel mai greu lucru de gestionat, sau despre digitalizare, fiecare dintre îngrijorări, fiecare dintre lucrurile care îi preocupă pe antreprenori vor primi răspunsuri și soluții de la trainerii și speakerii prezenți astăzi în sală”, a explicat jurnalistul Adrian Ursu la începutul conferinței.

Accesul la finanțare și oportunitățile de dezvoltare pentru companii au fost printre principalele subiecte de interes pentru antreprenorii prezenți la eveniment.

„Am văzut foarte multe companii în care structura de finanțare n-a fost potrivită domeniului de activitate. Și aici ce pot să vă spun este că, din toată experiența noastră, construim structuri de finanțare specifice pentru fiecare model de business”, a declarat Radu Cîrstea, director al unei bănci românești.

Într-un context economic tot mai imprevizibil, specialiștii au vorbit și despre importanța gestionării riscurilor și a protejării afacerilor.

„Să nu se renunțe la asigurare, mai ales în perioade de criză. Pachetul eu îl văd în felul următor: clar trebuie asigurate activele și aici vorbim de clădire și bunuri, utilaje, echipamente, stocuri, acolo unde acestea există. Doar că trebuie să nu uităm că există și alte expuneri pe care le are compania și la care trebuie să ne gândim, și anume, în primul rând, asigurarea de răspundere civilă”, este de părere și Claudiu Stroescu, reprezentant al unei companii de asigurări.

Reprezentanții mediului antreprenorial au atras atenția asupra provocărilor cu care se confruntă firmele din regiune și asupra nevoii de predictibilitate și sprijin pentru dezvoltarea afacerilor.

„Acea avalanșă de taxe și impozite care au venit peste noi, precum și creșterea salariului minim, au băgat într-o mare încurcătură întreprinzătorii, deoarece veniturile le-au scăzut și au probleme mari în a-și onora creditele, salariile și impozitele”, a explicat Valentin Cristea, președinte IMM Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Un loc important în cadrul dezbaterilor l-au avut și gestionarea eficientă a resurselor financiare, precum și rolul consultanței de specialitate în dezvoltarea unei companii sănătoase.

„Cele mai mari trei costuri pe care le are un antreprenor, în general, sunt costul capitalului, costul forței de muncă, iar al treilea este costul resurselor. Dacă predictibilitatea acestor costuri este foarte scăzută, atunci practic și businessurile au o doză mai mare de risc”, a concluzionat Iulian Cristian Boșoancă, vicepreședinte CECCAR.

Pe parcursul zilei, participanții nu au fost simpli spectatori, ci au adresat întrebări, au cerut soluții concrete și au discutat direct cu experții despre problemele pe care le întâlnesc în activitatea de zi cu zi.

Dincolo de prezentări și workshopuri, evenimentul a oferit participanților oportunitatea de a schimba idei, de a crea parteneriate și de a descoperi soluții cu aplicabilitate imediată în propriile afaceri. Intelligent Money Academy este una dintre cele mai importante platforme de educație financiară și antreprenorială din România, aducând împreună antreprenori, experți și reprezentanți ai mediului economic din întreaga țară.