Intelligent Money Academy: următoarea întâlnire la Ploiești

3 minute de citit Publicat la 10:01 12 Iun 2026 Modificat la 10:01 12 Iun 2026

Proiectul reunește la fiecare ediție peste 200 de antreprenori și manageri

Pe 18 iunie, Intelligent Money Academy ajunge la Ploiești, după edițiile organizate la Galați și Craiova, continuând astfel seria națională de evenimente dedicate dezvoltării mediului de afaceri din România.

Intelligent Money Academy este un program național dedicat antreprenorilor și managerilor, care își propune să sprijine dezvoltarea mediului de afaceri și a comunităților locale prin workshopuri și prezentări practice organizate în cinci orașe din țară.

Proiectul reunește la fiecare ediție peste 200 de antreprenori și manageri, oferindu-le acces la informații, instrumente și bune practici utile pentru dezvoltarea echipelor și adaptarea la provocările actuale ale pieței muncii. 20 de speakeri de top vor transforma cele 5 workshopuri într-o experiență aplicată dedicată antreprenorilor și managerilor.

Evenimentul creează un spațiu de dialog și schimb de experiență între antreprenori, experți și parteneri instituționali sau din mediul privat, printr-un format complex de sesiuni aplicate, networking și studii de caz relevante pentru mediul de business actual.

Intelligent Money Academy propune la Ploiești o agendă complexă, construită în jurul celor mai importante teme pentru dezvoltarea afacerilor: finanțare, fiscalitate, digitalizare, securitate, resurse umane și leadership.

Programul Intelligent Money Academy – Ploiești

08:30 – 09:00 – Welcome Coffee – Foaier Salon 1 (Amourelle)

09:00 – 10:30 – Sesiune inaugurală a proiectului Intelligent Money Academy - Salon 1 (Amourelle)

Viziune strategică, context economic & oportunități:

· Virgiliu-Daniel Nanu - Președinte Consiliul Județean Prahova

· Florin Jianu - Președinte IMM România

· Sorin Cristinel Mititelu - Vicepreşedinte ASF

· Adrian Zvîncă - Președinte ANOFM

· Prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova - Președinte CECCAR

· Liviu-Gabriel Mușat - Director General ADR Sud Muntenia

· Florin Duma - Președinte IMM Prahova

· Alexandru Ciuncan - Preşedinte şi Director General UNSAR

· Aurelian Gogulescu - Președinte Camera de Comerț și Industrie Prahova

· Ștefan Mușoiu - Deputat Parlamentul European

10:30 – 12:00 – Workshop 1: Resurse financiare- Salon 1 ( Amourelle)

Soluții de finanțare (interne & externe):

· Dan Stoian - Director Executiv al Direcției Garanții în Nume și Cont Stat - Persoane Juridice din cadrul FNGCIMM

· Reprezentant - Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

· Gabriela Mitu - Director Regional și Director Centrul de Afaceri Exim Banca Românească - Ploiești

· Optimizare fiscală, conformitate & protecție:

· Dragoș Pătroi - Consultant fiscal

· Adriana - Elena Codescu - Senior Consultant Expert, Administrator EUROMNIA Intermed

· Dan Chițic - Responsabil Educație Financiară în cadrul ASF

· Reprezentat - CECCAR Filiala Prahova

12:00 – 12:15 – Coffee & Snacks Break

12:15 – 13:15 – Sesiuni strategice - (in paralel)

Workshop 2: Eficiență și siguranță – Salon 1 (Amourelle)

Optimizarea costurilor cu energia și carburanții

· Cătălin Marian - Director Vânzări zona Sud - NOVA Gas

Acces la digitalizare

· Costin Băcilă - Business Development Manager Maguay

Siguranța afacerilor (securitate cibernetică și asigurări)

· Dan Cîmpean - Director General DNSC

· Octavian Tatomirescu - Director General Campion Broker

Workshop 3: HR – Soluții eficiente – Salon 2 (Chantelle)

Dezvoltarea competențelor antreprenorilor în domeniul evaluării vocaționale – cu aplicabilitate directă în procesul de recrutare și selecție, proiect susținut de CEC Bank

· Dana Vasilescu - Inițiator și coordonator program My WaY

Tehnici de recrutare și evaluare a angajaților

· Paul Herinean - CEO ICEU Training Group

Asigurări pentru angajati

· Alina Barbulescu - Coordonator secțiuni asigurări generale UNSAR

· Corneliu Bențe – Președinte fondator Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii

13:30 – 14:30 Workshop 4: Creștere și dezvoltare - Salon 1 (Amourelle)

Cum reconstruim increderea in business

· Dragoș Anastasiu - Fondator Eurolines Group România

De la nume la renume

· Lucian Bădilă - Franchise Manager și Co-fondator 5 To Go

Pregatiți pentru viitor

· Conf. Dr. Ing. Alin Diniță - Rector Universitatea de Petrol - Gaze din Ploiești

Trăim în România...

· Mircea Badea, Jurnalist Antena 3 CNN

14:45 – 15:30 – Business Lunch & Networking

Moderatori eveniment: Adrian Ursu și Ana Iorga, Jurnaliști ANTENA 3 CNN

Evenimentul va avea loc joi, 18 iunie 2026, începând cu ora 08:30, la Complexul Ramatuelle, Ploiești (DN1, ieșirea spre Brașov).

Dezbaterile vor fi transmise live pe platformele Antena3.ro, Jurnalul.ro și IncomeMagazine.ro, precum și pe paginile de Facebook Antena 3 CNN, Jurnalul și Income Magazine. Totodată, postul de televiziune Antena 3 CNN va prelua în direct tronsoane din cadrul dezbaterilor.

Pentru informații suplimentare și înscrieri, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected] .