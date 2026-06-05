Investiții de peste 2 miliarde de euro în Oltenia. Fonduri record pentru start-up-uri, parcuri industriale și afaceri locale

Regiunea Oltenia beneficiază de alocări financiare consistente atât pentru mediul privat, cât și pentru autoritățile locale. Foto: Hepta

Vești importante pentru antreprenorii din Oltenia. La Craiova, în cadrul Intelligent Money Academy, autoritățile au anunțat noi surse de finanțare de miliarde de euro, bani care ar putea schimba radical economia regiunii în următorii ani. Evenimentul a fost organizat de Antena 3 CNN, în parteneriat cu IMM România.

Într-un context economic dificil, accesul la fonduri europene și naționale devine esențial pentru supraviețuirea și dezvoltarea companiilor. Regiunea Oltenia beneficiază de alocări financiare consistente atât pentru mediul privat, cât și pentru autoritățile locale.

„În acest moment, pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin Programul Regional, avem o alocare de 2,2 miliarde de euro. O sumă destul de importantă, o sumă care se va duce și se va vedea în următoarea perioadă, atât pentru antreprenori, cât și pentru sectorul public”, a declarat Stelian Bărăgan, director general ADR Sud-Vest Oltenia.

La aceste fonduri se adaugă și banii din Programul de Tranziție Justă, destinați zonelor afectate de transformările economice.

„ADR Sud-Vest Oltenia, pe Programul de Tranziție Justă, are două județe, și anume județul Dolj și județul Gorj. Alocarea pentru acest program a fost de 2,53 miliarde de euro, cele două județe având o alocare de 960 de milioane de euro”, a mai spus Bărăgan.

În plus, autoritățile anunță noi oportunități pentru antreprenori, inclusiv finanțări directe pentru dezvoltarea afacerilor în parcurile industriale.

„Au mai ajuns încă 363 de milioane de euro pentru această regiune prin Programul Regional, din care 63 de milioane de euro le vom duce în parcurile industriale. Vom finanța și rezidenții cu o alocare de până la 1,5 milioane de euro, și vom finanța inclusiv relocarea în acele parcuri industriale la nivelul tuturor celor cinci județe”, a continuat acesta.

Și start-up-urile vor avea acces la finanțări dedicate în perioada următoare.

„La nivelul județului Gorj, în următoarea perioadă, vom lansa un apel pentru start-up-uri în valoare de 5 milioane de euro. Pentru ceea ce înseamnă partea de întreprinderi sociale vom avea un apel de 9 milioane de euro, aflat în curs de evaluare, iar pentru județul Dolj, unul de 5 milioane de euro”, a concluzionat directorul ADR Sud-Vest Oltenia.

Miliarde de euro sunt disponibile pentru dezvoltarea regiunii Oltenia, însă cheia succesului rămâne capacitatea antreprenorilor și a autorităților de a accesa și utiliza eficient aceste fonduri pentru investiții și dezvoltare pe termen lung.