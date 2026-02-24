George Agafiței: „Europa este pe un drum al electrificării, dar noi, în România, cumva trăim într-o realitate paralelă”

George Agafiței, directorul de Afaceri Instituționale și Reglementări PPC România. Foto: Antena 3 CNN

George Agafiței, directorul de Afaceri Instituționale și Reglementări PPC România, a spus marți că „Europa este pe un drum al electrificării de la care nu se mai poate întoarce, dar noi, în România, cumva trăim într-o realitate paralelă”. Mai mult, Cristian Erbașu, CEO Construcții Erbașu, acuză că am putea obține „același lucru, dar multiplicat”, dacă „lăsăm energia la un nivel scăzut”. Subiectul a fost dezbătut în conferința „Steps For Tomorrow - Leadership & Growth. Competitivitate, inovație și investiții”, un eveniment organizat de Antena 3 CNN și dedicat celor care au resurse și idei pentru a construi viitorul economic al României.

„În loc să ținem niște prețuri joase la energie, iar ulterior să recuperăm din producție, din impozite, de exemplu, preferăm să avem impozite și TVA pe partea de energie, accize și alte taxe, în loc să lăsăm energia la un nivel scăzut și să obținem același lucru, dar multiplicat, din produse finalizate în România. Aici este ideea aceasta de a obține ușor, dar puțin. O idee pe care, din păcate, mergem de 35 de ani.

Și care, mă rog, pentru statul român, s-a dovedit câștigătoare în perioada aceea a exploziei prețurilor la energie, pentru că a avut ce să raporteze ca încasări suplimentare.

Da, însă doar pe o perioadă scurtă. Pe termen mediu și lung nu are nicio perspectivă”, a spus Cristian Erbașu, CEO Construcții Erbașu.

„În primul rând, Europa este pe un drum al electrificării de la care nu se mai poate întoarce. Nu putem să mai dăm înapoi. Dar, în România, cumva trăim într-o realitate paralelă, pentru că de patru ani avem o schemă de sprijin generalizată pentru energia electrică: eu beneficiez de discount la energie, dumneavoastră beneficiați și toată lumea beneficiază. De patru ani vorbim despre identificarea consumatorului vulnerabil, fără să fim capabili să dezvoltăm o bază de date care, într-adevăr, să ne ajute să acordăm ajutoare sociale acolo unde este nevoie de ele, și nu într-un mod generalizat”, a spus Agafiței.