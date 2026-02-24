Şeful ANAT spune că România are nevoie de 20 de milioane de euro pentru promovarea turismului: "Ce se întoarce de la Guvern? Nimic"

Şeful ANAT spune că România are nevoie de 20 de milioane de euro pentru promovarea turimsului. Sursa foto: Getty Images

România ar trebui să aibă un buget de promovare în jur de 20 de milioane de euro anual, acesta fiind unul rezonabil, este de părere preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, notează Agerpres.

"Din ceea ce vedem noi în asociaţia noastră, un buget care să fie rezonabil ca să poţi să te duci pe toate palierele este în jur de 20 de milioane de euro. Îmi pare rău să vă spun, nu cred că în următorii 10 ani putem să creştem mai mult de 2-3 milioane de euro. Uitaţi-vă, s-au scos voucherele de vacanţă.

Ce se întoarce de la Guvern în turism? Nimic. Două milioane de euro promovare. Deci, noi ne dorim să ajungem la o sumă mai mare, dar nu cred că până în 2035 depăşim 5 milioane (de euro n.r.). Nu cred. E vorba de interesul politic", a afirmat Burcea, la un eveniment de specialitate.

Ce buget garantat au cerut

Preşedintele ANAT a precizat că operatorii din turism au solicitat un buget garantat până în 2035 de minimum 9 milioane de euro pe an.

"Buget garantat până în 2035. Noi am cerut minimum 9 milioane de euro pe an. Asta este puţin, trebuie să fie mult mai mult. Deci, o ţară ca România, dacă are un buget de promovare sub 10 milioane, mai bine ne ducem acasă, 10 milioane fiind o sumă mică. Bugetul anual al Turciei este de 50 milioane de euro, dar gândiţi-vă că în Turcia vin anual 50 de milioane de turişti.

Şi turcii, râdeam noi de ei, turcii vreau să spun că, din punctul nostru de vedere, excelează la turism din toate punctele de vedere şi au nişte oameni care fac promovare bună, sigur, plătiţi bine. 50 de milioane este o sumă importantă", a subliniat acesta.

Alin Burcea a participat, marţi, la Forumul antreprenorilor din turism şi HoReCa, ediţia a III-a, organizat de Club Antreprenor.