Oamenii de știință chinezi au creat roșii modificate genetic cu aromă de popcorn

Într-o seră de cercetare din provincia Zhejiang din estul Chinei, roșiile arătau obișnuit, dar aveau un miros surprinzător de dulce: popcorn cu unt. Nu a fost rezultatul unei încrucișări accidentale, ci o modificare chirurgicală precisă a genomului roșiilor, efectuată cu ajutorul instrumentului CRISPR/Cas9, scrie SCMP.

Două gene responsabile de suprimarea compușilor aromatici au fost simultan reduse. Apoi, roșiile au început să emane aroma caracteristică a orezului parfumat premium, asemănătoare cu popcronul cu unt.

Roșiile se numără printre culturile de legume cu cel mai mare randament din lume. În 2023, numai China a produs peste 70 de milioane de tone, mai mult de o treime din totalul global. Dar în spatele acestei amplori se află un defect pe care consumatorii l-au simțit de mult timp: aroma se estompează.

În loc să încerce să restabilească profilul tradițional de aromă al roșiilor, o echipă de cercetători chinezi și australieni a fost inspirată de orezul parfumat.

„Oamenilor le place orezul parfumat, iar prețul său de vânzare este mai mare decât cel al orezului obișnuit”, a spus Xu Shengchun, director adjunct al Institutului de Cercetare Biotehnologică din cadrul Laboratorului Xianghu și autorul corespondent al unei lucrări publicate online pe 24 ianuarie în revista Journal of Integrative Agriculture.