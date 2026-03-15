Oamenii de știință au făcut o descoperire uimitoare după ce au săpat într-unul dintre cele mai aride locuri de pe Pământ

Deșertul Atacama FOTO: Getty Images

Noi cercetări arată că organismele pot supraviețui chiar și în cele mai ostile locuri de pe Pământ. O echipă condusă cercetători de la Universitatea din Köln a publicat în revista Nature Communications un studiu despre nematodele din Deșertul Atacama, cel mai uscat deșert din lume.

Cercetătorii au colectat probe de sol din șase locații din și din jurul Atacamei, în Chile, potrivit Yahoo News. Cercetările anterioare au analizat formele de viață de la suprafață din deșert și din Groapa Atacama, dar exista un gol de cunoștințe privind viața din sol. Zona este atât de neprielnică încât NASA o folosește pentru a testa roverele sale pentru Marte.

Nematodele, sau viermii rotunzi, trăiesc în medii din întreaga lume, de la sedimentele din adâncurile oceanelor până la cei mai înalți munți. În același timp, ele joacă un rol important în aceste ecosisteme, după cum a menționat Philipp Schiffer, unul dintre autorii studiului, într-un comunicat de presă.

„Solurile sunt importante pentru funcționarea unui ecosistem; de exemplu, pentru stocarea carbonului și furnizarea de nutrienți”, a spus el. „De aceea este atât de important să înțelegem organismele - adică nu doar microbii, ci și animalele multicelulare - care trăiesc acolo”.

În dunele de nisip, lacurile sărate, albiile râurilor și zonele montane ale deșertului, cercetarea a identificat 21 de familii de nematode și 36 de genuri.

În zonele situate la cea mai mare altitudine, echipa a confirmat că reproducerea asexuată a ajutat nematodele să supraviețuiască. O altă descoperire a fost că zonele cu mai multe precipitații aveau o biodiversitate mai mare. Diferențele de temperatură au jucat, de asemenea, un rol important în tipurile de nematode observate.

Totuși, cercetătorii au identificat și un tipar negativ. Ei au descoperit că anumite regiuni prezentau „lanțuri trofice simplificate”, asociate cu ecosisteme degradate care ar putea fi amenințate în viitor. Este rezonabil să ne întrebăm dacă utilizarea deșertului ca loc de depozitare pentru haine din industria fast fashion face parte din problemă, au menționat cercetătorii.

Cu toate acestea, descoperirea unor nematode mai diverse și mai prospere decât se aștepta oferă speranță pentru viitor. Pe măsură ce lumea se confruntă cu perioade tot mai frecvente de secetă, este esențial să aflăm mai multe despre aceste organisme rezistente și despre modul în care pot fi menținute în viitor.

„În contextul creșterii aridității globale, care afectează tot mai multe regiuni din lume, aceste rezultate devin din ce în ce mai relevante”, a spus Schiffer. „Înțelegerea modului în care organismele se adaptează în medii extreme și a parametrilor de mediu care determină răspândirea lor poate ajuta la îmbunătățirea estimării consecințelor ecologice ale schimbărilor climatice”.