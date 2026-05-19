Scăderea natalităţii pe planetă ar putea fi cauzată de folosirea telefoanelor mobile şi a reţelelor sociale

Financial Times, într-o anchetă jurnalistică, leagă scăderea ratei natalității la nivel global de criza în formarea cuplurilor. Cauzele rămân numeroase, de la economie la locuințe, dar telefoanele mobile și rețelele sociale par a fi factorul principal care duce la mai puține întâlniri fizice, mai multă izolare și la relații mai dificil de construit şi, prin urmare, la mai puțini copii.

„În deceniile trecute, rata fertilității la nivel global a scăzut deoarece cuplurile aveau mai puțini copii. Acum, principalul motiv este că există mai puține cupluri.” Iar motivul ar putea fi atribuit răspândirii tot mai mari a telefoanelor mobile și a rețelelor sociale în întreaga lume.

Aceasta este cea mai interesantă teză a analizei lui John Burn-Murdoch din Financial Times, preluată de publicaţia La Repubblica, prăbușirea ratei natalității la nivel global ar trebui interpretată din ce în ce mai puțin ca o poveste a familiilor care aleg să aibă un singur copil sau niciunul și din ce în ce mai mult ca o poveste a unor relații care nu se nasc niciodată sau nu durează niciodată.

Există numeroase cauze posibile ale declinului populației: locuințele, veniturile, nesiguranţa locului de muncă, costul copiilor, schimbarea rolurilor de gen și așteptările diferite dintre bărbați și femei. Toți acești factori contează, cu grade diferite de pondere de la o țară la alta. Însă principala cauză care pare să fie valabilă în toate contextele este cea digitală.

O legătură strânsă

Potrivit Financial Times, rata natalității la nivel global a scăzut de la introducerea telefoanelor mobile, indiferent de tendințele anterioare. Declinul este mai accentuat în rândul tinerilor, adică la grupele de vârstă cele mai afectate de utilizarea telefoanelor. Printre numeroasele date, publicaţia britanică citează studiul realizat de Nathan Hudson și Hernan Moscoso-Boedo, de la Universitatea din Cincinnati, care, după ce au analizat apariția rețelelor 4G în Statele Unite și Regatul Unit, au arătat că nașterile au scăzut mai devreme și mai rapid în zonele atinse mai întâi de conectivitatea mobilă de mare viteză. Ipoteza lor este că telefoanele mobile au schimbat modul în care tinerii petrec timpul împreună, cu mai puțină socializare fizică, mai multă izolare și, prin urmare, mai puține oportunități de a se întâlni și de a pune bazele unor relații.

Această interpretare nu este nouă. În 2001, Robert Hornik și Emile McAnany au descoperit o legătură mai puternică între scăderea numărului de nașteri și pătrunderea televiziunii în viaţa oamenilor decât între scăderea numărului de nașteri şi venituri sau educație. Zece ani mai târziu, Eliana La Ferrara și alți cercetători au arătat că telenovelele cu familii mici ar putea influența alegerile reproductive. În 2018, Adrienne Lucas și Nicholas Wilson au descoperit că deținerea unui televizor este asociată cu o frecvență mai mică a actului sexual în rândul cuplurilor.

Impactul telefoanelor mobile

Însă telefonul mobil ar fi putut avea un efect mai larg, deoarece utilizarea sa este mai intensă și mai solitară decât televiziunea. „Rata natalității în rândul adolescenților și tinerilor adulți din Statele Unite, Regatul Unit și Australia a rămas în general stabilă la începutul anilor 2000, dar a început să scadă brusc din 2007”, relatează Financial Times.

„Același declin a început în Franța și Polonia în jurul anului 2009, iar în Mexic, Maroc și Indonezia în jurul anului 2012. În Ghana, Nigeria și Senegal, ceea ce fuseseră scăderi treptate ale fertilității s-a transformat în prăbușiri bruște între 2013 și 2015. Toate aceste puncte de cotitură coincid cu adoptarea în masă a telefoanelor mobile pe piețele locale, măsurată prin căutările Google pentru aplicații mobile.”

Influența rețelelor sociale

Rețelele sociale, pe lângă faptul că izolează, pot amplifica și dificultăţile existente, făcând mai vizibile și mai imediate probleme precum locuințele scumpe sau veniturile incerte și transformând schimbările treptate din economie în valuri bruște de nesiguranţă. Corelația și cauzalitatea rămân planuri diferite, pentru că tehnologia nu explică totul.

Însă relația dintre nașteri și pătrunderea telefoanelor mobile și a rețelelor sociale în viaţa oamenilor este greu de ignorat, iar scăderea fertilității afectează economiile și culturile. Iar variabila care apare cel mai des este influența crescândă a mediului digital asupra nașterilor și a menținerii relațiilor.