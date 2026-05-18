În Franța au fost descoperite peste 100 de ouă de dinozaur intacte, vechi de 72 de milioane de ani

1 minut de citit Publicat la 12:38 18 Mai 2026 Modificat la 12:44 18 Mai 2026

Doar o mică parte din aceste ouă de dinozaur este încă intactă, aproximativ 5%, în timp ce celelalte au eclozat deja. Sursa foto: Getty Images

O descoperire senzațională a fost făcută în sud-vestul Franței: au fost descoperite peste 100 de ouă de dinozaur datând de aproximativ 72 de milioane de ani din perioada Cretacicului.

Paleontologul și geologul Alain Cabot, fondator și director al Musée-Parc de Mèze din 1997, împreună cu fiica sa, Marina, au descoperit peste 100 de ouă de dinozaur datând de aproximativ 72 de milioane de ani din perioada Cretacicului.

Doar o mică parte din aceste ouă este încă intactă, aproximativ 5%, în timp ce celelalte au eclozat deja și, prin urmare, nu mai au embrionii necesari pentru o recunoaștere eficientă, dar se crede că aparțin speciilor de sauropode din grupul Titanosauria.

Din ouă, de dimensiunea unei mingi de fotbal, ar fi eclozat erbivore gigantice, lungi de 40 de metri și cântărind 90 de tone.

„La început, am găsit doar un cuib distrus, care fusese făcut din rădăcini de copaci. Dar, săpând puțin mai adânc, am găsit rânduri de ouă”, a explicat paleontologul francez într-un interviu acordat publicației Times şi preluat de publicaţia Il Messaggero.

Această cercetare a început în octombrie 2025, dar nu se poate exclude faptul că mai sunt multe de descoperit în subteran: „Este un zăcământ extraordinar, va fi nevoie de generații de paleontologi pentru a-l analiza în întregime”, a declarat Cabot.

Explicaţia este simplă: dinozaurii obișnuiau să se întoarcă să-și depună ouăle în aceleași locuri, ciclic în fiecare an. Conform unui studiu atent efectuat asupra sedimentelor din Parcul Mèze, s-a descoperit că populațiile de dinozauri erau în declin de milioane de ani, cu mult înainte de impactul asteroidului 66, despre care se crede că este în mare parte responsabil pentru dispariția lor.