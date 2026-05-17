China a dezvăluit un robot uriaș ușor de condus, care sparge pereți. GD01 pare desprins direct dintr-un film science fiction

3 minute de citit Publicat la 13:13 17 Mai 2026 Modificat la 13:13 17 Mai 2026

O companie chineză de robotică a început să vândă un robot uriaș, care poate fi pilotat de un om. Costă aproximativ 500.000 de euro, merge pe două picioare și poate chiar să spargă ziduri.

Pentru generația crescută cu filme și serii precum Pacific Rim, Gundam, Alien și Transformers, fantezia nu a dispărut niciodată: să poți urca într-un costum robotic uriaș și să pleci cu el la drum. Săptămâna aceasta, această fantezie a încetat să mai fie doar ficțiune, scrie Euronews.

Unitree Robotics, compania chineză care a devenit rapid unul dintre cei mai activi producători de roboți din lume, a prezentat GD01, un robot de aproximativ 2,8 metri înălțime. Robotul ermite unui pilot uman să urce într-un cockpit deschis, amplasat în zona trunchiului. GD01 poate merge vertical, pe două picioare, într-o poziție umanoidă, dar își poate schimba configurația pentru a se deplasa pe patru picioare, în special pe teren accidentat.

În imaginile promoționale, robotul apare chiar spărgând un zid din blocuri de beton.

Prețul de pornire este de 3,9 milioane de yuani, adică aproape 500.000 de euro.

Unitree nu a publicat încă detalii tehnice importante, precum autonomia bateriei, viteza maximă, capacitatea de încărcare sau durata de funcționare.

Fondată în 2016, la Hangzhou, de inginerul Wang Xingxing, compania a început cu roboți asemănători unor „câini robot”, inspirați de platforme de cercetare precum robotul Spot al Boston Dynamics.

Wang ar fi construit primul său robot patruped ca parte a lucrării de licență, înainte de a pleca de la gigantul DJI, specializat în drone, pentru a-și înființa propria companie.

Aproape un deceniu mai târziu, Unitree controlează aproximativ 70% din piața globală a roboților patrupezi. În 2025, compania a livrat peste 5.500 de roboți umanoizi, mai mult decât orice alt producător din lume, inclusiv Tesla. Roboții săi au apărut chiar și în gala televizată de Anul Nou Chinezesc, unul dintre cele mai urmărite programe din China.

La ce ar putea fi util un robot așa uriaș?

Aceasta rămâne marea întrebare fără răspuns.

Unitree susține că GD01 este destinat unor operațiuni industriale, intervenții de urgență și turism cultural. În teorie, astfel de sisteme ar putea fi folosite, la un moment dat, în zone afectate de dezastre, în clădiri prăbușite, în situri industriale periculoase sau în medii în care vehiculele pe roți se deplasează greu.

Există și implicații militare evidente, deși Unitree descrie în mod explicit GD01 ca pe o platformă civilă și le-a cerut utilizatorilor să o opereze într-un mod „prietenos și sigur”.

Industria roboticii explorează de mult timp idei similare. Companii precum Sarcos Technology and Robotics Corporation, Hyundai Motor Company și Lockheed Martin au dezvoltat timp de mai mulți ani sisteme robotice purtabile, concepute pentru a crește forța de ridicare sau pentru a reduce oboseala lucrătorilor.

Boom-ul roboților umanoizi

Robotica umanoidă trece în prezent prin unul dintre cele mai mari valuri de investiții din ultimele decenii. Companii din Statele Unite, China și Europa concurează pentru a construi roboți de uz general, capabili să lucreze în depozite, fabrici și, în cele din urmă, în locuințe.

Tesla dezvoltă robotul umanoid Optimus. Figure AI a încheiat un parteneriat cu BMW. Agility Robotics are deja roboți comerciali care lucrează în depozite.

China, între timp, își extinde foarte rapid capacitățile în acest domeniu.

În aprilie, compania chineză Honor, cunoscută pentru telefoanele sale inteligente, a atras atenția la nivel global după ce robotul său umanoid a terminat un semimaraton la Beijing în 50 de minute și 26 de secunde, depășind recordul mondial uman cu aproape șapte minute.

Potrivit unor cercetări citate de South China Morning Post, companiile chineze au reprezentat aproape 90% din vânzările globale de roboți umanoizi în 2025.

Datele oficiale arată, de asemenea, că în China existau în 2025 peste 140 de producători de roboți umanoizi și mai mult de 330 de modele.

Accelerarea dezvoltării unor tehnologii precum roboții umanoizi a fost inclusă printre prioritățile celui mai recent plan cincinal al Beijingului, care promite să vizeze „frontierele științei și tehnologiei”.