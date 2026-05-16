Descoperire uimitoare: cel mai vechi grup de neanderthalieni din Europa Central-Estică, identificat din ADN

Publicat la 08:00 16 Mai 2026 Modificat la 08:00 16 Mai 2026

Cercetătorii au analizat ADN-ul extras din opt dintre cei nouă dinți descoperiți în peștera Stajnia din sudul Poloniei. Foto: Getty

Cel mai vechi grup de neanderthalieni din Europa Central-Estică a fost identificat cu ajutorul ADN-ului extras din dinți, potrivit unui nou studiu publicat în revista „Current Biology”, citată de Jerusalem Post.

Cercetătorii au analizat ADN-ul extras din opt dintre cei nouă dinți descoperiți în peștera Stajnia din sudul Poloniei și au stabilit că cel puțin șapte neanderthalieni diferiți au trăit în acel loc în aceeași perioadă.

Folosind metoda scurtării ramurilor în arborele filogenetic molecular (ceasul molecular), care estimează vârsta pe baza ritmului de acumulare a mutațiilor în ADN-ul mitocondrial de-a lungul timpului, oamenii de știință au concluzionat că acești indivizi au trăit în perioada stadiului izotopic marin 5 (MIS 5), adică în urmă cu aproximativ 130.000–71.000 de ani.

Datarea cu radiocarbon nu a fost utilizată, deoarece dinții au o vechime de peste 100.000 de ani, explică autorii studiului.

Trei dintre dinți — doi aparținând unor copii și unul unui adult — proveniți din straturi diferite de sediment ale peșterii aveau ADN mitocondrial identic. Acest lucru înseamnă fie că aparțineau aceleiași persoane, fie că indivizii aveau un strămoș comun pe linie maternă.

Potrivit cercetătorilor, faptul că ADN-ul identic a fost găsit în straturi diferite indică faptul că sedimentele din peșteră au fost puternic perturbate de-a lungul timpului.

„Este un rezultat extraordinar, pentru că pentru prima dată putem observa un mic grup de cel puțin șapte neanderthalieni din Europa Central-Estică care au trăit acum aproximativ 100.000 de ani”, a declarat Andrea Picin, profesor la Universitatea din Bologna și coordonatorul cercetării.

„În cele mai multe cazuri, datele genetice despre neanderthalieni provin din fosile individuale sau din rămășițe descoperite în situri și perioade diferite. La Stajnia, în schimb, a fost posibilă reconstruirea unui grup restrâns de indivizi, oferind pentru prima dată o imagine genetică coerentă a neanderthalienilor din această parte a Europei”, a adăugat el.

Descoperirile contrazic concluziile unui studiu din 2024 privind un neanderthalian supranumit „Thorin”, descoperit în peștera Mandrin din sudul Franței.

ADN-ul mitocondrial al lui Thorin îl plasează pe aceeași ramură a arborelui genealogic al neanderthalienilor ca indivizii ale căror dinți au fost găsiți în peștera din Polonia. Potrivit datării moleculare, acest lucru ar însemna că Thorin a trăit în urmă cu aproximativ 100.000 de ani.

Totuși, studiul din 2024, care a folosit datarea cu radiocarbon, estima că Thorin ar fi trăit acum aproximativ 42.000–50.000 de ani.

„Studiul nostru amintește că cele mai vechi cronologii trebuie tratate cu mare prudență”, a explicat Sahra Talamo, profesor la Universitatea din Bologna și coordonatoare a studiului.

„Atunci când valorile radiocarbonului se apropie de limita de calibrare, este esențial să nu atribuim mai multă precizie decât pot susține efectiv datele. În astfel de cazuri, comparația dintre arheologie, datarea cu radiocarbon și genetică devine crucială”, a subliniat aceasta.