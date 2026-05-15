Obiecte „magice” dintr-un tezaur din Epoca Fierului, descoperit în Marea Britanie, au fost expuse pentru prima oară

3 minute de citit Publicat la 09:44 15 Mai 2026 Modificat la 09:44 15 Mai 2026

Un tezaur descoperit la Melsonby, în nordul Angliei, este prezentat publicului la York și schimbă felul în care specialiștii privesc viața din nordul Britaniei de acum 2.000 de ani. FOTO: captură video The Guardain

Un tezaur descoperit la Melsonby, în nordul Angliei, este prezentat publicului la York și schimbă felul în care specialiștii privesc viața din nordul Britaniei de acum 2.000 de ani. Obiecte din Epoca Fierului, care vorbesc despre putere feminină și despre o societate mai bogată și mai conectată decât se credea până acum, sunt expuse pentru prima dată, scrie The Guardian.

Piesele fac parte din tezaurul de la Melsonby, cea mai mare colecție de obiecte metalice din Epoca Fierului găsită vreodată în Marea Britanie. Experții spun că descoperirea ar putea schimba imaginea asupra Britaniei de acum două milenii.

Tezaurul conține peste 800 de obiecte și a fost, cel mai probabil, legat de tribul Brigantes. Tribul, care controla mare parte din nordul Angliei de astăzi, iar cea mai cunoscută conducătoare a sa a fost regina Cartimandua.

Printre piesele descoperite se află fragmente de care, căpăstru, arme, un cazan, o oglindă misterioasă și multe alte obiecte. Toate au fost desfăcute intenționat, arse și apoi îngropate. Glynn Davis, curator principal la Yorkshire Museum, spune că acest lucru a însemnat „o cantitate uriașă de efort și muncă”.

Muzeul a cumpărat tezaurul după ce a strâns peste 265.000 de lire sterline, dintre care 192.000 de lire au venit de la National Heritage Memorial Fund.

Specialiștii consideră descoperirea una excepțională și rară. Tezaurul a fost găsit în urmă cu cinci ani de un detectorist de metale, iar acum publicul poate vedea pentru prima dată de ce a atras atât de multă atenție.

Marea întrebare este de ce au fost îngropate aceste obiecte. Au fost depuse cu ocazia unui ospăț sau a unui festival important? Au fost prăzi de război? Sau au făcut parte din ritualul funerar al unei persoane importante? Expoziția nu oferă un răspuns clar, ci invită publicul să se gândească la aceste posibilități. Curatorul principal, Emily North, spune însă că un obiect rar ar putea oferi un indiciu important: o oglindă mare din fier, puternic afectată de coroziune.

„Oglinda este obiectul meu preferat”, a spus North. „Este spectaculoasă, nu pentru felul în care arată acum, pentru că nu pare foarte impresionantă, ci pentru că ar putea fi indiciul care explică de ce a fost îngropat acest tezaur.”

Oglinzile din Epoca Fierului sunt asociate cu femei importante și nu au fost găsite în morminte de bărbați sau de copii.

Potrivit lui North, oglinda nu pare să fi aparținut reginei Cartimandua, pentru că perioada nu se potrivește exact. Totuși, ar fi putut fi a mamei sau a bunicii acesteia.

„Este un obiect magic, legat de puterea feminină”, a spus ea. „Această oglindă ar fi arătat o imagine destul de deformată a persoanei care se privea în ea.”

North spune că oglinda nu era, probabil, doar un obiect folosit pentru înfrumusețare. Mai degrabă, ar fi putut fi văzută ca o legătură cu o viață de dinainte sau cu o lume spirituală. Obiectul sugerează povestea unei femei în vârstă, cu putere și influență, aflată în legătură cu o lume mistică.

În prezent, este expusă doar a cincea parte din întregul tezaur. Alte obiecte vor fi prezentate în anii următori. În centrul expoziției se află o vitrină specială, cu temperatură și umiditate controlate, în care se găsește așa-numitul „bloc”: o masă de obiecte corodate și lipite între ele, care cântărește 150 de kilograme. Curatorii spun că și-au dat seama rapid că, dacă ar încerca să desfacă acest bloc, multe dintre obiectele din interior ar fi distruse definitiv.

„Este un obiect incredibil de fascinant”, a spus North. „Poți privi prin suprafață și poți vedea câteva dintre lucrurile ascunse în interior. Se vede un cap stilizat de mistreț, care face parte dintr-un obiect, dar și chipul unui bărbat. Să vezi fața unui briton din Epoca Fierului, așa cum se reprezentau ei înșiși, este ceva cu totul special.”

Din perioada romană încoace, nordul Britaniei din Epoca Fierului a fost considerat mai puțin dezvoltat și mai izolat decât sudul. Experții spun însă că tezaurul de la Melsonby arată că această idee trebuie schimbată. „Bogăția, arta, priceperea și legăturile internaționale arătate de obiectele din tezaur demonstrează că nordul Britaniei în Epoca Fierului era un loc plin de viață”, a spus North.