De ce au rezistat unele drumuri romane chiar mai mult de 2.000 de ani. Secretul din spatele contrucției acestora

2 minute de citit Publicat la 23:26 03 Iun 2026 Modificat la 23:26 03 Iun 2026

Un drum roman era realizat din mai multe straturi, fiecare având un rol bine definit. Foto: Getty Images

Când privim astăzi vestigiile drumurilor romane, atenția ne este atrasă de imensele blocuri de piatră îmbinate cu precizie. Acestea au devenit simbolul puterii și durabilității Imperiului Roman. Totuși, cercetările moderne arată că adevăratul secret al rezistenței acestor drumuri nu se afla la suprafață, ci în structura complexă ascunsă dedesubt, potrivit Times of India.

Multă vreme s-a crezut că drumurile romane erau simple căi pavate, construite pentru deplasarea rapidă a legiunilor. Studiile recente sugerează însă că romanii dezvoltaseră o adevărată știință a construcției rutiere, bazată pe fundații solide și pe un control atent al apei, considerată principalul inamic al oricărui drum.

Construcția în straturi, cheia rezistenței

Un drum roman era realizat din mai multe straturi, fiecare având un rol bine definit. Inginerii alegeau cu grijă materialele în funcție de proprietățile lor și le așezau într-o structură capabilă să suporte trafic intens timp de secole.

Lucrările începeau prin săparea a două șanțuri laterale, care delimitau traseul și contribuiau la drenaj. Între acestea era excavat terenul până la un nivel stabil, pregătit pentru fundație.

Primul strat, numit statumen, era format din pietre mari, așezate compact pentru a crea o bază solidă. Deasupra venea rudus, alcătuit din pietriș, pietre mai mici și mortar pe bază de var, care funcționa ca un strat de amortizare și distribuire a greutății.

Această structură stratificată seamănă surprinzător de mult cu principiile utilizate astăzi la construcția drumurilor moderne. Folosirea agregatelor de dimensiuni diferite permitea absorbția presiunii și prevenea apariția fisurilor.

Istoricii consideră că tocmai această abordare a făcut ca multe dintre drumurile romane să rămână funcționale timp de aproape două milenii după prăbușirea Imperiului Roman.

Apa, adevăratul dușman al drumurilor

Dacă fundația era esențială, sistemul de drenaj era cel care asigura supraviețuirea construcției pe termen lung.

Romanii înțeleseseră că apa infiltrată în sol poate distruge orice drum. Din acest motiv, realizau suprafața carosabilă cu o ușoară înălțare în centru, astfel încât apa de ploaie să se scurgă rapid spre margini.

De-a lungul traseului erau săpate șanțuri care colectau și evacuau apa. În plus, întreaga structură era ridicată pe un terasament, împiedicând formarea zonelor mlăștinoase sub fundație.

Specialiștii în infrastructură consideră că această abordare era cu multe secole înaintea vremii sale. Unele dintre principiile folosite de romani pentru gestionarea apei au fost redescoperite și aplicate pe scară largă în Europa abia în secolele XVIII și XIX.

Secretul drumurilor care au unit un imperiu

Un exemplu celebru este Via Appia, unul dintre cele mai importante drumuri ale Romei antice. De-a lungul secolelor, acesta a suportat un trafic intens și condiții climatice diverse fără să își piardă funcționalitatea.

Blocurile de piatră vizibile astăzi impresionează prin aspectul lor, însă adevărata performanță inginerească se află în straturile ascunse de dedesubt și în sistemul de drenaj care le-a protejat.

Privite din această perspectivă, drumurile romane reprezintă mult mai mult decât simple căi de transport. Ele au fost infrastructura care a permis administrarea unui imperiu uriaș, circulația armatelor, comerțul și comunicarea între provincii. Fără aceste construcții, expansiunea și menținerea Romei ar fi fost aproape imposibile.