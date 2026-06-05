Niște copii au descoperit o vilă romană luxoasă veche de 1.800 de ani, sub sala de sport a liceului lor din Roma

O descoperire spectaculoasă a avut loc în inima Romei, la doar câțiva pași de Colosseum. Ceea ce părea ani la rând o simplă legendă spusă de elevii unui liceu s-a dovedit a fi o realitate arheologică remarcabilă. Sub sala de sport a școlii se ascundea o vilă romană luxoasă, veche de aproximativ 1.800 de ani.

Totul a început după ce mai mulți elevi ai Liceului Științific Cavour au explorat pe ascuns spațiile subterane ale clădirii și au descoperit coridoare și încăperi necunoscute. Informația a ajuns la profesoara lor de istorie și latină, Claudia Marino, care a alertat autoritățile competente. În urma investigațiilor și a unei campanii de săpături desfășurate la începutul anului 2026, arheologii au confirmat că structurile aparțin unei reședințe romane de prestigiu din secolul al II-lea, relatează Live Science.

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Clădirea liceului, amplasată într-o zonă cu o importanță istorică excepțională, a fost construită pe locul fostului sediu al unei congregații misionare catolice. Încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, lucrările de fundație au scos la iveală fragmente dintr-un domus roman, însă amploarea descoperirii nu a fost înțeleasă pe deplin la acea vreme.

Cartierul în care se află școala este unul dintre cele mai importante din Roma antică. Aici au locuit personalități precum Cicero, Pompei și Octavian, viitorul împărat Augustus. Cu toate acestea, cercetarea arheologică a zonei a fost limitată de dezvoltarea urbană modernă, care acoperă straturile istorice.

Potrivit specialiștilor, încăperile descoperite sub sala de sport fac parte dintr-o locuință construită la mijlocul secolului al II-lea. O inscripție găsită în timpul unor săpături mai vechi sugerează că proprietarul ar fi fost un membru al familiei Umbrius, despre care se cunosc puține informații. Cercetătorii cred că aceasta provenea din Samnium, o regiune din sudul Italiei situată nu departe de Pompei.

Deocamdată, situl a primit numele de Domus Liceo Cavour. Cercetările au scos la iveală fresce cu motive florale și figurative, decorațiuni din stuc și un mozaic realizat din plăci mari, cu forme neregulate, un stil asociat elitelor romane ale epocii. Printre vestigiile antice, arheologii au identificat și urme mai recente ale trecerii prin subterane: graffiti lăsate de elevi, turiști și exploratori urbani în cursul secolului al XX-lea.

Până acum a fost cercetată doar o parte a complexului, care se extinde mult sub clădirea școlii. Autoritățile iau însă în calcul continuarea săpăturilor și transformarea sitului într-un obiectiv deschis publicului. Unul dintre proiectele aflate în discuție prevede chiar implicarea elevilor liceului în rolul de ghizi, oferindu-le șansa de a prezenta vizitatorilor istoria ascunsă sub propria școală.