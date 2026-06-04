A fost descoperită o bacterie care poate preveni acumularea de kilograme după dietă

Bacteria descoperită a contribuit semnificativ la limitarea așa-numitului „efect yo-yo” la persoanele care au slăbit în urma unei diete. Sursa foto: Getty Images

Un studiu publicat în Nature Medicine a anunţat descoperirea unui microorganism intestinal care ar putea ajuta la menținerea rezultatelor pierderii în greutate şi poate preveni acumularea kilogramelor după o dietă.

Pentru milioane de oameni care se luptă cu excesul de greutate și obezitatea, pierderea în greutate este doar jumătate din luptă. Adevăratul obstacol vine mai târziu, când organismul își recapătă încet kilogramele pierdute prin sacrificii și dietă. Acum, cercetările internaționale deschid un scenariu promițător, iar cheia ar putea fi ascunsă în intestin și se numește Akkermansia muciniphila, o bacterie deja prezentă în mod natural în corpul nostru, relatează presa din Italia.

Bacteria „prietenoasă” a siluetei

Descoperirea provine de la Spitalul Universitar Maastricht din Olanda și a fost publicată în prestigioasa revistă Nature Medicine. În centrul studiului se află Akkermansia muciniphila, o bacterie care trăiește în microbiomul intestinal uman și care a atras atenția oamenilor de știință în ultimii ani pentru rolul său potențial în metabolism. Acest microorganism reprezintă în mod normal între 3% și 5% din flora intestinală, dar prezența sa tinde să scadă la persoanele obeze. Studiile anterioare sugeraseră deja o legătură între Akkermansia și o reglare îmbunătățită a greutății corporale, precum și un efect pozitiv asupra diabetului de tip 2.

Studiul a fost realizat pe 90 de adulți

Echipa coordonată de cercetătoarea Ellen Blaak a implicat 90 de adulți supraponderali sau obezi, cu o vârstă medie de aproximativ 52 de ani. Toți participanții au urmat inițial o dietă hipocalorică timp de opt săptămâni și au reușit să slăbească. Aceasta a fost urmată de o fază de întreținere de 24 de săptămâni, timp în care voluntarii au continuat să urmeze o dietă sănătoasă. În această perioadă, jumătate din grup a luat zilnic un supliment care conținea Akkermansia muciniphila pasteurizată, în timp ce ceilalți au primit un placebo.

Mai puține kilograme recuperate după dietă

Rezultatele au arătat diferențe semnificative între cele două grupuri. Cei care au luat bacteria au recuperat doar 13,6% din greutatea pierdută în timpul dietei, comparativ cu 32,9% în grupul placebo. Cu alte cuvinte, suplimentul a contribuit semnificativ la limitarea așa-numitului „efect yo-yo”, una dintre principalele probleme care compromit succesul strategiilor de slăbire pe termen lung.

Beneficii și pentru nivelul zahărului din sânge

Studiul a evidențiat un alt aspect deosebit de interesant. Participanții care au luat Akkermansia au menținut o sensibilitate îmbunătățită la insulină, un parametru cheie pentru controlul glicemiei. Sensibilitatea crescută la insulină permite celulelor să utilizeze glucoza din sânge mai eficient, reducând riscul de modificări metabolice adesea asociate cu obezitatea.

Aşadar este vorba despre o descoperire promițătoare, dar este necesară confirmarea. Autorii studiului îndeamnă totuși la prudență. Deși rezultatele sunt încurajatoare, dimensiunea eșantionului rămâne relativ mică, iar perioada de observație nu permite încă evaluarea efectelor pe termen lung. Vor fi necesare studii mai ample și pe termen lung pentru a înțelege dacă suplimentarea cu Akkermansia muciniphila poate deveni o strategie consolidată pentru gestionarea obezității.