Africa subsahariană s-ar putea rupe în două. O fisură de 2.500 de kilometri, din Tanzania până în Zambia, atrage acum atenția

Africa subsahariană s-ar putea rupe în două peste câteva milioane de ani. Oamenii de știință cred că acum se obsrvă primele semne ale acestui proces geologic foarte lent. Ruptura ar putea avea loc de-a lungul Riftului Kafue, o fisură care face parte dintr-o linie de crăpături întinsă pe aproximativ 2.500 de kilometri, din Tanzania până în Namibia, scrie CNN.

Geologii au crezut mult timp că Riftul Kafue nu mai este activ. Acum, unii specialiști spun că zona a dat semne de activitate în ultimele decenii. Tot mai multe dovezi sugerează că acest rift s-ar putea transforma într-o nouă fisură continentală activă. În timp, ea ar putea deveni o nouă zonă de separare între plăcile tectonice și ar putea duce chiar la apariția unei noi mări.

Studiile anterioare au identificat mai multe indicii. În zonă au fost detectate cutremure prea slabe pentru a fi simțite de oameni, dar suficient de puternice pentru a fi înregistrate de aparate. Cercetătorii au observat și temperaturi mai ridicate în subteran, precum și mici schimbări ale nivelului solului, măsurate cu ajutorul sateliților.

Un nou studiu, publicat luni în revista Frontiers in Earth Science, aduce dovezi suplimentare. „Avem primele date geochimice din această zonă”, a spus Rūta Karolytė, care a condus studiul pe vremea când era cercetător postdoctoral la Universitatea Oxford. „Este un tip diferit de dovadă, care întărește ideea că în această zonă există activitate de rift.”

Studierea unui rift continental aflat la început ar putea ajuta cercetătorii să răspundă la una dintre marile întrebări ale tectonicii. „Cum începe formarea unei noi zone de contact între plăci? Zonele deja dezvoltate sunt ușor de recunoscut. Primele etape sunt însă mult mai greu de observat”, a spus Estella Atekwana, profesoară de științe ale Pământului și planetare la Universitatea California, Davis, care nu a participat la studiu. „Dacă Riftul Kafue face parte dintr-o zonă tectonică aflată la început de formare, avem o ocazie rară să studiem nașterea ei înainte ca vulcanii, cutremurele mari și deformările puternice ale terenului să schimbe condițiile inițiale”, a adăugat ea.

Indicii despre o posibilă nouă placă tectonică

Pentru a aduna dovezi, Karolytė și colegii săi au luat probe din izvoare termale și puțuri geotermale din Zambia. Acestea au apărut natural deasupra zonei unde cercetătorii bănuiesc că se află riftul activ. „Apa fierbinte iese la suprafață, iar noi am analizat gazul care urcă odată cu ea”, a spus Karolytė.

Cercetătorii au analizat în special raportul dintre două tipuri de heliu: heliu-3 și heliu-4. Ei au căutat semne că izvoarele și puțurile sunt conectate cu mantaua Pământului, stratul aflat între scoarță și nucleu. „Am găsit mai mult heliu-3 decât se găsește în mod normal în scoarță. Acesta este, de obicei, un semn că fluide din manta urcă spre suprafață”, a explicat Karolytė.

Rezultatul este încă preliminar, pentru că probele au fost luate doar din șase locuri aflate într-o zonă restrânsă. Cercetătorii au analizat și două izvoare termale aflate la aproximativ 95 de kilometri de presupusul rift, dar acolo nu au găsit aceeași creștere a nivelului de heliu-3.

Materialul din manta poate ajunge la suprafață atunci când plăcile tectonice se întind și încep să se depărteze una de alta. De aceea, echipa crede că aceste date geochimice ar putea fi un semn timpuriu al formării unei noi zone de separare între plăcile tectonice.

Un posibil beneficiu economic

Plăcile tectonice sunt blocuri uriașe de rocă solidă. Ele pot avea dimensiuni de la câteva sute până la câteva mii de kilometri și grosimi de până la aproximativ 190 de kilometri. De la formarea lor, aceste plăci se mișcă foarte încet peste manta, cu o viteză asemănătoare creșterii unghiilor. În urmă cu aproximativ 200 de milioane de ani, mișcarea lor a dus la ruperea supercontinentului Pangeea și la formarea continentelor de astăzi. Plăcile continuă să se miște, iar această mișcare produce cutremure și vulcani.

Zonele unde plăcile se întâlnesc se află în mare parte sub oceane. Acolo, plăcile pot aluneca una pe lângă alta, se pot ciocni sau se pot îndepărta. În aceste zone se produc cele mai multe cutremure și are loc cea mai mare parte a activității vulcanice.

Un rift activ se poate transforma într-o zonă tectonică importantă, dar nu este sigur că se va întâmpla acest lucru. „Aceste rifturi pornesc și se opresc adesea. Uneori se extind puțin, apoi se opresc din nou. Este greu de prezis ce se va întâmpla”, a spus Karolytė.

Africa are deja un rift foarte dezvoltat, vechi de zeci de milioane de ani. Riftul Est-African are mai mulți vulcani și este activ seismic. Totuși, ar dura foarte mult până când Riftul Kafue ar ajunge într-un stadiu similar. „În cel mai rapid scenariu, s-ar putea întâmpla în câteva milioane de ani. În cel mai lent scenariu, ar putea dura 10 sau 20 de milioane de ani”, a spus Mike Daly, coautor al studiului și profesor invitat la Universitatea Oxford.

„Partea sudică a Africii s-ar desprinde, dar înainte de asta ar apărea mai multe cutremure și o anumită activitate vulcanică. S-ar forma crăpături adânci, apa s-ar aduna în ele, ar apărea lacuri, așa cum se întâmplă astăzi în Africa de Est, iar în cele din urmă s-ar putea forma o mare”, a explicat el.

Pe termen mai scurt, Zambia ar putea avea beneficii economice. Zona ar putea fi folosită pentru producerea de energie geotermală, iar în regiune încep deja să apară astfel de centrale. Țara ar putea chiar să colecteze heliu, un gaz foarte căutat, folosit în medicină și în industria tehnologică.

Pentru a confirma descoperirile, cercetătorii colectează acum mai multe probe de gaz dintr-o zonă mai largă de-a lungul presupusului rift. Ei lucrează deja la un nou studiu cu rezultate extinse.

Răspunsuri la întrebări importante

Folarin Kolawole, profesor asistent la Universitatea Columbia din New York, care nu a participat la studiu, spune că descoperirile sunt noi și importante. Potrivit lui, ele confirmă puternic faptul că fluide din manta urcă spre suprafață prin zone de rift aflate în formare.

„Importanța unei noi zone tectonice în sud-vestul Africii este că avem acum o posibilă cale prin care continentul s-ar putea rupe din estul Africii până prin Botswana și Namibia, către Oceanul Atlantic”, a spus el.

Numărul probelor este limitat, dar rezultatele rămân importante, spune Estella Atekwana, de la Universitatea California, Davis. „Ele oferă dovezi geochimice solide că Riftul Kafue este activ în adâncime, chiar dacă magma nu a ajuns la suprafață”, a explicat ea.

Atekwana a precizat însă că este nevoie de mai multe dovezi de-a lungul întregii zone cercetate. Oamenii de știință trebuie să afle dacă semnalul de heliu din manta apare pe o suprafață mare sau doar local. „Aceasta este o dovadă importantă, dar nu este concluzia finală. Susține ideea unui rift aflat la început, însă confirmarea unei noi zone de separare tectonică necesită teste pe o scară mult mai largă”, a spus ea.

„Asta nu înseamnă că Africa se rupe mâine. Aceste procese au loc pe parcursul a milioane de ani. Dar, din punct de vedere științific, ar fi ca și cum am surprinde nașterea unei noi zone tectonice.”