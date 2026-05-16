Metal ciudat care nu e de pe Pământ a fost descoperit într-o comoară veche de peste 3.000 de ani

2 minute de citit Publicat la 15:48 16 Mai 2026 Modificat la 15:48 16 Mai 2026

Într-o comoară din Epoca Bronzului, descoperită în Spania, două obiecte corodate ar putea fi mai valoroase decât toate piesele de aur din jurul lor. Este vorba despre o brățară lipsită de strălucire și o mică semisferă ruginită, decorată cu aur. Cercetătorii au descoperit că acestea nu au fost făcute din fier extras din pământ, ci din fier provenit din bucăți de meteoriți, scrie Science Alert.

Comoara de la Villena, formată din 66 de obiecte, în mare parte din aur, a fost descoperită în 1963, în zona orașului Alicante, din Spania. De atunci, ea este considerată una dintre cele mai importante colecții de obiecte din aur din Epoca Bronzului, atât din Peninsula Iberică, cât și din Europa.

Datarea comorii a fost dificilă din cauza celor două obiecte cu aspect de fier: o mică semisferă goală, despre care se crede că ar fi făcut parte dintr-un sceptru sau din mânerul unei săbii, și o brățară asemănătoare unui colan.

Ambele păreau să fie făcute din fier. În Peninsula Iberică, însă, Epoca Fierului a început abia în jurul anului 850 î.Hr., atunci când fierul extras din pământ a început să înlocuiască bronzul. Problema era că obiectele din aur din comoară au fost datate între anii 1500 și 1200 î.Hr. Așadar, cercetătorii nu înțelegeau cum puteau exista acolo piese din fier, înainte ca acest metal să fie folosit pe scară largă în regiune.

Explicația a venit dintr-o altă sursă: meteoriții. Fierul nu provine doar din scoarța Pământului. În mai multe locuri din lume au fost găsite obiecte din fier meteoritic, realizate înainte de Epoca Fierului.

Cel mai cunoscut exemplu este pumnalul faraonului Tutankhamon, făcut din fier provenit dintr-un meteorit. Au mai fost descoperite și alte arme din Epoca Bronzului realizate din același material, considerat extrem de prețios.

Fierul meteoritic poate fi identificat prin conținutul ridicat de nichel. Acesta are, de obicei, mult mai mult nichel decât fierul extras din pământ.

Cercetătorii au primit permisiunea Muzeului Arheologic Municipal din Villena, unde este păstrată comoara, pentru a testa cele două obiecte și pentru a afla cât nichel conțin. Ei au prelevat probe mici din ambele artefacte și le-au analizat prin spectrometrie de masă, o metodă care permite stabilirea compoziției chimice a materialului.

Deși obiectele sunt foarte corodate, iar coroziunea poate modifica rezultatele, analizele arată clar că atât semisfera, cât și brățara au fost, cel mai probabil, făcute din fier meteoritic. Această concluzie explică de ce cele două piese se potrivesc cu restul comorii. Ele ar fi fost realizate în aceeași perioadă, în jurul anilor 1400-1200 î.Hr.

„Datele disponibile sugerează că semisfera și brățara din Comoara de la Villena ar fi primele două piese din fier meteoritic identificate în Peninsula Iberică”, au scris cercetătorii. Acest lucru se potrivește cu perioada Bronzului Târziu, înainte de apariția producției pe scară largă a fierului terestru.

Totuși, concluziile nu sunt definitive, deoarece obiectele sunt puternic afectate de coroziune.

Cercetătorii spun că, în viitor, piesele ar putea fi analizate cu metode moderne, neinvazive. Acestea ar putea oferi date mai clare și ar putea confirma că cele două obiecte au fost într-adevăr făurite din metal venit din spațiu.