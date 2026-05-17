Imagini cu spaţiul verde din faţa Teatrului Naţional din Bucureşti, după ce Primăria l-a reamenajat. "Este colorat, viu, îngrijit"

Publicat la 12:41 17 Mai 2026

Imagini cu spaţiul verde din faţa Teatrlui Naţional din Bucureşti. Sursa foto: Primăria Bucureşti

Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat că a reamenajat spaţiul verde din faţa Teatrului Național şi că acum este unul "demn de zona centrală a Capitalei". "Am schimbat aspectul", a transmis instituţia.

"Arăta rău spațiul verde din fața Teatrului Național.

Dar am schimbat aspectul! Colegii de la Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti au plantat inclusiv astăzi (n.r. - sâmbătă). Este colorat, viu, îngrijit. Demn de zona centrală a Capitalei. Punem Bucureștiul la punct! Zi de zi, loc cu loc. Înainte/După", a postat Primăria pe Facebook.

Şi Teatrul de vară din Parcul Herăstrău va fi transformat

Primăria Capitalei a anunțat, miercuri, că proiectul prin care teatrul de vară din Parcul Herăstrău va trece la Administraţia Domeniului Public al Municipiului Bucureşti a fost votat în Consiliul General al Municipiului București (CGMB). Primarul general Ciprian Ciucu susține că acesta va fi transformat într-o grădină de vară demnă de un monument istoric.

